Μέλβιν ενόψει Μπιλμπάο: «Είναι μεγάλη πρόκληση για εμάς, είμαστε σε συχνή επικοινωνία με τον Τρινκιέρι»

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Μπιλμπάο (22/04, 19:15) ενόψει του πρώτου τελικού του FIBA Europe Cup, με τον Κλίβελαντ Μέλβιν στις δηλώσεις του να αναφέρεται στον κρίσιμο αγώνα της ομάδας του.

Επίσης τόνισε πως το παιχνίδι με τους Ισπανούς είναι ένα από τα πιο σημαντικά της καριέρας του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κλίβελαντ Μέλβιν:

«Πραγματικά έχουμε πολύ ενθουσιασμό, πολύ υψηλό κίνητρο στο ξεκίνημα του νέου αιώνα της ιστορίας του συλλόγου, στο ξεκίνημα μιας νέας εποχής του μπάσκετ του συλλόγου. Έχουμε μία τεράστια πρόκληση μπροστά μας, είναι ένα ορόσημο να παίζουμε σε αυτόν τον τελικό και αυτό που μένει είναι να έχουμε υπομονή. Το Κύπελλο θα το σηκώσει η ομάδα, η οποία θα είναι καλύτερη σε δύο παιχνίδια. Αύριο έχουμε το πρώτο ημίχρονο, με πολύ συγκέντρωση και πολύ ενέργεια, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μία πολύ σπουδαία ομάδα.

Η Μπιλμπάο είναι η κάτοχος του τίτλου. Μας νίκησε δύο φορές φέτος, τη μία με μεγάλη διαφορά. Σεβόμαστε πάρα πολύ τον αντίπαλο. Η Μπιλμπάο έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, ότι έχει κρατήσει έναν βασικό κορμό και ότι έχει κάνει πολύ ποιοτικές προσθήκες. Έχει αναβαθμίσει ειδικά την περιφέρειά της με πολύ καλούς σκόρερ και αυτό τους δίνει το πλεονέκτημα να μπορούν να πάνε σε μεγάλο βάθος το play book.

Είναι μεγάλη πρόκληση για εμάς, για το πως θα σταματήσουμε μία ομάδα που έχουν πολλαπλές επιλογές, πάντα δημιουργούν καταστάσεις για προβληματισμούς για την αντίπαλη άμυνα. Είναι μεγάλη πρόκληση για εμάς να προσαρμόσουμε το πλάνο μας σε σχέση με τα δύο προηγούμενα παιχνίδια που τους αντιμετωπίσαμε και τη Μούρθια. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε με πόση ένταση θα μπορούμε να ανταποκριθούμε και πως θα πολεμήσουμε στη μάχη των ριμπάουντ που θα κρίνει πολλά στη σειρά των τελικών».

Για το σχετικό χαρακτηριστικό της Μπιλμπάο: «Έχουν κρατήσει τον κορμό. Έχουν μεγάλη ποιότητα και στην περιφέρεια, με παίκτες που μπορούν να δημιουργήσουν για τον εαυτό τους και για τους συμπαίκτες τους και σίγουρα έχει στην ρακέτα μεγάλο μέγεθος και παίκτες που μπορούν να σουτάρουν πάρα πολύ καλά. Είναι μία ομάδα που πραγματικά πρέπει να χακάρεις το spacing και τον timing που εκτελούν για τους οδηγήσεις σε επιλογές έξω από το comfort zones που έχουν. Αλλά σίγουρα, το μέγεθος που έχουν στην ρακέτα είναι ένας μεγάλος προβληματισμός για κάθε αντίπαλο».

Για τη ψυχολογία του ΠΑΟΚ: «Η αλήθεια είναι ότι εδώ και δύο μήνες περίπου παίζουμε must-games. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα να χτίσει τον χαρακτήρα της, το μέταλλο που έχει, να βγουν οι προσωπικότητες μπροστά, να συνδεθούν οι παίκτες πάρα πολύ μεταξύ τους. Σίγουρα, αυτό βοηθάει πάρα πολύ όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τόσες μεγάλες προκλήσεις, γιατί όταν παίζεις σε μία σειρά τελικών, όσα σπουδαίος και αν είναι ο αντίπαλος, αυτό που σκέφτεσαι είναι το πως θα καταφέρεις να σηκώσεις το τρόπαιο».

Για το αν έχει επικοινωνία με τον Τρινκιέρι: «Με τον κόουτς μιλάμε πολύ συχνά, από την πρώτη στιγμή που μας ανέλαβε, είμαστε σε συχνή επικοινωνία. Νομίζω, ότι είναι μία πολύ σπουδαία στρατηγικά στοχευμένη κίνηση και είναι πολύ σπουδαίο για τον ΠΑΟΚ που ο κόουτς έχεις όλο τον χρόνο να οργανώσει τις δομές και τον τρόπο λειτουργίας για τη νέα σεζόν. Από κει και πέρα είναι μεγάλη μου τιμή που μου δείχνει την εμπιστοσύνη του και την ελευθερία, αλλά και την ευθύνη».

Για τον κόσμο: «Είναι απίστευτη η ώθηση που μας δίνει ο κόσμος για να καταφέρουμε ένα τόσο μεγάλο επίτευγμα. Για το πως μπορεί να μας σπρώξει την στιγμή που χρειάζεται, με πόσο ενθουσιασμό περιμένουν οι παίκτες να ζήσουν αυτήν την ατμόσφαιρα. Είναι κάτι πραγματικά σπουδαίο. Ακόμη και σε παιχνίδια που φαινόταν ότι είναι τελειωμένο, γιατί περάσαμε στους 8 με μισό δευτερόλεπτο διαθέσιμο, ότι υπάρχει αυτή η αύρα στο γήπεδο, αυτή η ατμόσφαιρα δεν μπορείς να τα παρατήσεις ποτέ, θα πρέπει να πολεμήσεις και για αυτόν τον κόσμο».

Για τους παίκτες: «Είμαστε μία ομάδα που έχει περιφερειακούς παίκτες, που έχει γκαρντ που μπορούν να δημιουργήσουν για τον εαυτό τους και για τους συμπαίκτες του. Έχουμε εξαιρετικούς σουτέρ, αλλά αυτό που πραγματικά νιώθουμε μία μεγάλη μας δύναμη, είναι το πόσο ενωμένο είναι το γκρουπ, με το πόσο έτοιμος είναι ο καθένας να θυσιαστεί, για τον συμπαίκτη που είναι δίπλα του και όλοι μαζί για την ομάδα».