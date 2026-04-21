Ζάρας ενόψει Μπιλμπάο: «Θα αποδείξουμε ότι αξίζουμε να πάρουμε και το τρόπαιο»

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Μπιλμπάο (22/04, 19:15) ενόψει του πρώτου τελικού του FIBA Europe Cup, με τον Θοδωρή Ζάρα στις δηλώσεις του να αναφέρεται στην αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα τόνισε τι έχει αλλάξει σε σχέση με πέρυσι, ενώ είπε πως είναι τεράστια επιτυχία για τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Θοδωρής Ζάρας:

«Είναι μεγάλη μέρα η αυριανή. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα έχουμε ένα παιχνίδι την άλλη Τετάρτη. Θα μπούμε δυνατά στα παιχνίδια για να πάρουμε το τρόπαιο. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, είναι ένα παιχνίδι που κρίνει τίτλο. Είναι μία ομάδα, την οποία την έχουμε αντιμετωπίσει στον παρελθόν, στην οποία εμείς σαν ομάδα ψάχναμε τα πατήματά μας, λόγω των αλλαγών. Αυτήν την στιγμή πιστεύω ότι είμαστε σε καλή περίοδο. Παρόλα αυτά, δεν σημαίνει τίποτα, γιατί ξεχνάς τι έχει γίνει στην προηγούμενη σεζόν και μπαίνεις να πάρει το τρόπαιο στα δύο παιχνίδια».

Για το αν ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε καλή φόρμα: «Όπως είπα και πριν, νομίζω δεν παίζει ρόλο. Είναι δύο παιχνίδια στα οποία πρέπει να μπεις μέσα 100% συγκεντρωμένος πνευματικά και σωματικά. Το αν ήσουν σε καλή περίοδο ή αν η Μπιλμπάο είναι σε καλή ή όχι, νομίζω ότι δεν παίζει κανένα ρόλο».

Για την προετοιμασία: «Κρίνεται ένας τίτλος. Νομίζω, ότι όποιος μπαίνει μέσα δίνει το 100% και έχει προετοιμαστεί όλη την εβδομάδα ή τις ημέρες που έχεις να προετοιμαστείς».

Σχετικά με τον προηγούμενο τελικό: «Έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα. Εμείς είμαστε εδώ, έχουμε αποδείξει ότι αξίζουμε να είμαστε στον τελικό. Θεωρώ ότι θα αποδείξουμε ότι αξίζουμε να πάρουμε και το τρόπαιο».

Για τα συναισθήματά του: «Γενικά, θεωρώ πως μπορώ να ελέγχω τα συναισθήματά μου. Παρόλα αυτά, είναι κάτι ονειρικό για εμένα, είναι κάτι πολύ όμορφο. Επειδή έχω σεβαστεί αυτό το άθλημα, πιστεύω ότι θα μου ανταποδοθεί με αυτό το ιστορικό γεγονός».

Για την παρουσία του ΠΑΟΚ στον τελικό: «Είναι τεράστια επιτυχία. Είμαστε για δεύτερη χρονιά στον τελικό και θα είναι τεράστια επιτυχία αν κατακτήσουμε το Κύπελλο».