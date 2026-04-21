Χαρίσης στο ΣΠΛΙΤ: «Θα μπορούσε να είχα άλλη καριέρα αν έμενα στην Ταού, αλλά ο Ολυμπιακός είναι πάντα μια μεγάλη ομάδα»
Ο Χρήστος Χαρίσης εξήγησε στο ΣΠΛΙΤ powered by bwin πως η καριέρα του θα μπορούσε να ήταν διαφορετική αν έμενε στην Ταού και δεν αποδεχόταν την πρόταση του Ολυμπιακού.
Επίσης προσθέτει πως δεν ήξερε πώς θα εξελιχθεί η πορεία του, όμως έκανε το όνειρό του πραγματικότητα, το οποίο ήταν να παίξει σε μια μεγάλη ομάδα και στην Εθνική.
Αναλυτικά όσα είπε ο Χρήστος Χαρίσης:
«Σαν παιδί πάντα είχα όνειρο να παίξω σε μια μεγάλη ομάδα και στην Εθνική. Όταν ήρθε η πρόταση του Ολυμπιακού, υπήρχε και η πρόταση να μείνω στον Ταού τότε. Στο μυαλό μου είχα να αγωνιστώ σε μία μεγάλη ελληνική ομάδα, αν και ο Ολυμπιακός τότε δεν ήταν στα καλύτερά του. Πίστευα πως και ο ρόλος μου θα ήταν διαφορετικός στον Ολυμπιακό. Οι αποφάσεις εκ των υστέρων φαίνεται αν είναι σωστές η όχι. Ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί μία πορεία. Το μόνο αρνητικό της τότε απόφασης, ήταν πως ο Ολυμπιακός βρισκόταν σε ένα μεταβατικό στάδιο. Αλλά επειδή ο Ολυμπιακός είναι μια μεγάλη ομάδα αυτά αλλάζουν, όπως άλλαξε στην πορεία. Μέσα μου το σκέφτομαι πως θα μπορούσε να ήταν διαφορετική η εξέλιξη της καριέρας μου αν έμενα στην Ταού».
Δείτε το απόσπασμα στο 28:27
