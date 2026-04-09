Μπέβερλι: «Είμαι πολύ περήφανος, τα παιδιά που ήταν στα αποδυτήρια καταλαβαίνουν τι έχουμε περάσει»

O Πάτρικ Μπέβερλι έδειξε τη χαρά του μετά την πρόκριση του ΠΑΟΚ στον τελικό του FIBA Europe Cup.

Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στους τελικούς του FIBA Europe Cup, παρά την ήττα από τη Μούρθια με 89-85, καθώς υπερασπίστηκε το +6 από τη νίκη του στο «Παλατάκι» και θα διεκδικήσει τον τίτλο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά απέναντι στην Μπιλμπάο!

Μετά το τέλος του ματς, ο Πάτρικ Μπέβερλι μίλησε στην κάμερα της ΚΑΕ και έδειξε τα συναισθήματα του για αυτή τη σπουδαία στιγμή της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

«Είμαι τόσο χαρούμενος για αυτή την ομάδα αυτή τη στιγμή. Είμαι χαρούμενος για τον προπονητή μας. Έχω παίξει σε πολλά μεγάλα παιχνίδια. Τα παιδιά που ήταν στα αποδυτήρια καταλαβαίνουν τι έχουμε περάσει. Διαφορετικοί παίκτες, διαφορετικοί προπονητές, ήττες, προσπαθώντας να βρούμε τη χημεία μας και την κατάλληλη στιγμή. Είμαι τόσο χαρούμενος. Και είμαι τόσο περήφανος για τα παιδιά. Πραγματικά είμαι πολύ περήφανος για αυτούς. Την τελευταία φορά που ήμουν στην Ελλάδα, ήμουν στη EuroLeague, τώρα είμαι σε διοργάνωση της FIBA. Μου αρέσει η Ελλάδα».