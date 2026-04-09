ΠΑΟΚ: Αυτή τη φορά η ιστορία θα γραφτεί αλλιώς!

Ο Γιάννης Πάλλας γράφει για την πρόκριση του ΠΑΟΚ στον τελικό του FIBA Europe Cup κόντρα στη Μούρθια και την ευκαιρία εκδίκησης απέναντι στη Μπιλμπάο που του στέρησε πέρσι το τρόπαιο.

Οι αμερικανοί λένε πως «δεν έχεις ποτέ δεύτερη ευκαιρία για να κάνεις την πρώτη εντύπωση», ωστόσο στην περίπτωση του ΠΑΟΚ, αυτό δεν ισχύει, καθώς οι «μαχητές» του Παντελή Μπούτσκου στο «Palacio de los Deportes» απέναντι στη Μούρθια πρόσθεσαν άλλη μια σελίδα στο βιβλίο της σπουδαίας ιστορίας τους με την πρόκριση στον τελικό του FIBA Europe Cup, όπου θα αναμετρηθούν με την Μπιλμπάο σ’ ένα remake του περσινού διπλού τελικού των δυο ομάδων για το ίδιο τρόπαιο. Όπου τότε κατακτήθηκε από τους Βάσκους.

Ο ΠΑΟΚ ένα χρόνο μετά επιστρέφει στον διπλό τελικό αυτή τη φορά για να κατακτήσει το τρόπαιο στην εποχή του Αριστοτέλη Μυστακίδη, που δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες για τον σύλλογο και έχει 100 λόγους να τα καταφέρει, όσα και τα χρόνια ιστορίας του που γιορτάζει φέτος.

Το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης (8/4) στο «Palacio de los Deportes» ο ΠΑΟΚ γνώρισε την πιο γλυκιά ήττα (89-85), που του έδωσε το «εισιτήριο» για τη συμμετοχή στον διπλό τελικό, όπου θα ξαναβρει μπροστά του την Μπιλμπάο, καθώς είχε «μαξιλάρι» το +6 (79-73) του πρώτου αγώνα στην PAOK Sports Arena, το οποίο αποδείχθηκε αρκετό για να τα καταφέρει.

Έχοντας μπροστά του ένα μεγάλο εμπόδιο, όπως ήταν η πανίσχυρη Μούρθια, μία από τις κορυφαίες ομάδες του ισπανικού πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ έδειξε μέταλλο νικητή. Με ψυχή, συγκέντρωση και ξεκάθαρο αγωνιστικό πλάνο, ξεπέρασε το εμπόδιο και έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα σε όλη την Ευρώπη πως ο ΠΑΟΚ είναι ξανά εδώ, έτοιμος για να φέρει το τρόπαιο του FIBA Europe Cup στον Λευκό Πύργο.

Ο Μπριν Ταϊρί έκανε το παιχνίδι της ζωής του στην τελευταία περίοδο, εκεί όπου ο γνώριμος από τη θητεία του στον Άρη Ντέιβιντ Ντε Τζοούλιους με 41 πόντους και μηθική παρουσία στα τελευταία λεπτά προσπαθούσε απεγνωσμένα να οδηγήσει τη Μούρθια στον τελικό. Μάταια όμως, αφού ο Ταϊρί με 29 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν εκείνος που πανηγύρισε έξαλλλα στο τέλος την πρόκριση, καθώς έβαλε τη «σφραγίδα» του στη σελίδα της πλούσιας ιστορίας της ελληνικής ομάδας.

Πλέον, μπροστά του ο «δικέφαλος» θα βρει ξανά τη Μπιλμπάο. Μια γνώριμη αντίπαλο, που πέρσι στέρησε το τρόπαιο στον διπλό τελικό από την ομάδα του Παντελή Μπούτσκου. Φέτος όμως, η ιστορία επαναλαμβάνεται όχι ως φάρσα, αλλά ως ένα γεγονός που δίνει το δικαίωμα στον ΠΑΟΚ να παίξει έναν διπλό τελικό (στις 22 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη και στις 29 Απριλίου στο Μπιλμπάο), προκειμένου να ολοκληρώσει την αποστολή του.

Για να σηκώσει το τρόπαιο και να χαρίσει στον κόσμο του μια στιγμή αντάξια των 100 χρόνων ένδοξης πορείας.

Η επιτυχία αυτή δεν αφορά μόνο τον ΠΑΟΚ. Είναι μια ακόμη μεγάλη στιγμή για το ελληνικό μπάσκετ συνολικά, που βλέπει έναν ιστορικό σύλλογο να επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο. Με οδηγό την ιστορία του και δύναμη από τον κόσμο του, ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να γράψει το επόμενο μεγάλο «κεφάλαιο».

Γιατί όταν η ιστορία σε καλεί, δεν έχεις επιλογή. Προχωράς μπροστά. Και ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να το κάνει και να φέρει στο Λευκό Πύργο άλλο ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο (το τρίτο μετά το Κύπελλο Κυπελλούχων το 1991 στη Γενεύη και το Κύπελλο Κόρατς το 1994 στην Τεργέστη) που θα κοσμεί την τροπαιοθήκη του...