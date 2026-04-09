Όπως πέρυσι... έτσι και φέτος ο ΠΑΟΚ θα κοντραριστεί στους τελικούς του FIBA Europe Cup με την Μπιλμπάο, προκειμένου να κατακτήσει το τρίτο ευρωπαϊκό του Κύπελλο στον έκτο τελικό της ιστορίας του.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης το «χρωστάει» στους Ισπανούς, καθώς έχοντας χάσει πέρυσι την κούπα σε δύο ματς, θέλει να πάρει εκδίκηση τη φετινή χρονιά, προκειμένου να πανηγυρίσει τον τρίτο ευρωπαϊκό τίτλο στα 100 χρόνια που συμπληρώνει ο σύλλογος.

Το σύνολο του Παντελή Μπούτσκο έχει την ευκαιρία να ολοκληρώσει, ότι δεν κατάφερε την περασμένη σεζόν ο Μάνσιμο Κανσελιέρι και να... ράψει το τρίτο ευρωπαϊκό της ιστορίας του.

Αρχής γενομένης ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το πρώτο ευρωπαϊκό Κύπελλο της ιστορίας του, το 1991, επικρατώντας της Σραγόσα για το Κύπελλο Κυπελλούχων.

Ακριβώς έναν χρόνο μετά, το 1992 ο ΠΑΟΚ επέστρεψε για δεύτερη συνεχόμενη φορά στον τελικό της ίδιας διοργάνωσης και υπέστη την ήττα από τη Ρεάλ με 65-63, παρά τη... μυθική εμφάνιση που είχε κάνει ο Μπάνε Πρέλεβιτς με 29 πόντους.

Το 1994 οι Θεσσαλονικείς, κατέκτησαν το Κύπελλο Κόρατς και... έραψαν το δεύτερο ευρωπαϊκό της ιστορίας του, επικρατώντας της Στεφανέλ Τριέστε σε διπλούς τελικούς.

Δύο χρόνια αργότερα το 1996 ο ΠΑΟΚ έφτασε ξανά σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης και πάλι για το Κύπελλο Κυπελλούχων, όμως η ήττα από την Ταουγκρές με 88-81, ήταν αρκετή για να του στερήσει το 3ο «αστέρι».

Μετά από 29 χρόνια η ομαδάρα του Κανσελιέρι έφερε ξανά τον ΠΑΟΚ σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η ιστορία δεν γράφτηκε, όμως θύμισε σε πολλούς οπαδούς του «δικεφάλου του βορρά» αναμνήσεις από τελικούς, καθώς είχαν μεσολαβήσει σχεδόν τρεις δεκαετίας από την τελευταία φορά, που οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ είχαν δει την ομάδα του στον τελικό.

Φέτος η ιστορία επαναλαμβάνεται, με το σύνολο του Παντελή Μπούτσκο να θέλει να κάνει ότι δεν έκανε η περσινή ομάδα του ΠΑΟΚ και να φέρει το τρίτο ευρωπαϊκό Κύπελλο στην ιστορία του συλλόγου.