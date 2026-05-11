ΠΑΟΚ: Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. μετά τις αποχωρήσεις των Βεζυρτζή, Οικονομίδη
Ο μέχρι πρότινος πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Νίκος Βεζυρτζής, ο αντιπρόεδρος Βασίλης Οικονομίδης και ο general manager Νίκος Μπουντούρης ολοκλήρωσαν τη συνεργασία τους με τους «ασπρόμαυρους» που ανακοίνωσαν τη σύνθεση του νέου Δ.Σ.
Συγκεκριμένα, ο Ιωάννης Πετμεζάς αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, ενώ ο Νικόλαος Παπαδόπουλος αναλαμβάνει χρέη αντιπροέδρου.
Το Δ.Σ. συμπληρώνουν οι Παναγιώτης Ζαμπίτης, Δημήτριος Πατρίδας και Ευάγγελος Τσακμακάς ως μέλη.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, μετά από ανασυγκρότηση, έχει ως ακολούθως:
- Ιωάννης Πετμεζάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
- Νικόλαος Παπαδόπουλος, Αντιπρόεδρος
- Παναγιώτης Ζαμπίτης, Μέλος
- Δημήτριος Πατρίδας, Μέλος
- Ευάγγελος Τσακμακάς, Μέλος
