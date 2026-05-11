Ο Νίκος Βεζυρτζής με την παραίτηση του από το Δ.Σ. της ΚΑΕ ΠΑΟΚ εξηγεί τους λόγους που πήρε την απόφαση να αποχωρήσει, αφήνοντας και αιχμές.

Τους λόγους που οδήγησαν στην παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ εξήγησε ο Νίκος Βεζυρτζής, αφήνοντας αιχμές για το μέλλον της ομάδας, ενώ αναφέρθηκε και σε όσα πρόλαβε να πετύχει με τον σύλλογο στο διάστημα που ενεπλάκη με κορυφαίο τη συμφωνία με τον Αντρέα Τρινκιέρι.

Μάλιστα, ο Νίκος Βεζυρτζής δεν ήταν ο μόνος που αποχώρησε, καθώς το ίδιο συνέβη και με τους Βασίλη Οικονομίδη και Νίκο Μπουντούρη, οι οποίοι επίσης υπέβαλλαν τις παραιτήσεις τους.

Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Βεζυρτζή:

«Σήμερα ολοκληρώνεται από πλευράς μου μια διαρκής προσπάθεια πολλών μηνών να συμβάλλω στην ασφαλή μετάβαση του μπασκετικού ΠΑΟΚ σε μια νέα εποχή.

Όραμά μου και πρωταρχικός μου στόχος από την πρώτη μέρα που ανέλαβα ενεργό ρόλο ήταν να τεθεί ο πήχης ψηλά και να επανέλθει η ομάδα μας εκεί που της αξίζει, στο υψηλότερο επίπεδο.

Με τον ίδιο ζήλο και το ίδιο πάθος που είχα 25 χρονών, όταν ανέλαβα για πρώτη φορά κάποιο πόστο ως έφορος στην ομάδα ποδοσφαίρου, εργάστηκα με όλες μου τις δυνάμεις, ώστε να τεθούν οι βάσεις για ένα καλύτερο αύριο και να διαμορφωθεί η πεποίθηση στην ομάδα, στους φιλάθλους αλλά και στην κοινή γνώμη ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί και πρέπει να στοχεύει μόνο ψηλά.

Βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, αυτή που αναλογεί στην ιστορία του ΠΑΟΚ, εστίασα σε κινήσεις άμεσης ενίσχυσης του δυναμικού της ομάδας. Έχοντας την πεποίθηση ότι μια μεγάλη ομάδα ξεκινά από ένα μεγάλο προπονητή, κάτι που αποδείχθηκε περίτρανα όταν

με πρωτεργάτη τον προπονητή Ντούσαν Ίβκοβιτς χτίστηκε δεκαετίες πριν η αξέχαστη σε όλους ομάδα του ΠΑΟΚ, ενεργοποίησα όλες μου τις γνωριμίες ώστε να βρεθεί ένας προπονητής επιπέδου Ευρωλίγκας, ενώ καθοριστικό ρόλο στην απόκτηση του Αντρέα Τρινκιέρι έπαιξε η προσωπική φιλία που είχα με τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς, τον μεγαλύτερο μάνατζερ της Ευρώπης.

Ταυτόχρονα, επιδίωξα την επαφή με οργανώσεις που αποτελούν πυρήνα συγκέντρωσης κορυφαίων μπασκετικών σωματείων.

Η επιτυχημένη πορεία στην Ευρώπη και η επιστροφή της ομάδας για ακόμη μια χρόνια σε ευρωπαϊκό τελικό, καθώς και οι σπουδαίες εμφανίσεις και η κατάκτηση της τρίτης θέσης στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος αποτελούν τη μεγαλύτερη απόδειξη της προσπάθειας που έγινε μεθοδικά και στοχευμένα σε διάστημα μόλις πέντε μηνών.

Στο κομβικό αυτό χρονικό σημείο, και έχοντας εκπληρώσει όλα όσα υποσχέθηκα για αυτή τη σεζόν στον κόσμο του ΠΑΟΚ, νιώθω ότι και αυτή η διαδρομή έφτασε στο τέλος της.

Είναι μια απόφαση που είχα ήδη πάρει και ανακοινώσει στον CEO της ομάδας, καθώς φαινόταν ότι δεν έχω το τελευταίο διάστημα το πλαίσιο συνεργασίας που θα μπορούσε να εγγυηθεί ότι υπάρχουν οι απαραίτητες για εμένα προϋποθέσεις ώστε να επιτευχθούν αυτά που οραματίστηκα: να επιστρέψει ο ΠΑΟΚ σε βάθος τριετίας στη μεγάλη εποχή που τον είχα φτάσει, με κόπο, πάθος, αλλά και τεράστιες για εμένα προσωπικά οικονομικές και ψυχικές απώλειες, όταν είχα την τιμή για μια δεκαετία να είμαι Πρόεδρος της ομάδας της καρδιάς μου, της ομάδας που αγαπώ από μικρό παιδί.

Υποβάλλοντας σήμερα την παραίτησή μου θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον κόσμο του ΠΑΟΚ που με τίμησε με την εμπιστοσύνη του και με περιέβαλε με τέτοια στήριξη που με έκανε για άλλη μια φορά να αισθανθώ ότι η μεγαλύτερη ανταμοιβή μου

όλα αυτά τα χρόνια είναι η αγάπη του απλού κόσμου. Και αυτό το συναίσθημα δεν αγοράζεται ούτε αποτιμάται σε χρήμα.

Αποχαιρετώντας τον κόσμο του ΠΑΟΚ, το μήνυμα είναι ένα: ΕΝΟΤΗΤΑ. Δυστυχώς, όσο και αν προσπάθησα στο διάστημα της θητείας μου, δεν κατάφερα να πείσω ότι τα επόμενα 100 χρόνια πρέπει να μας βρουν ενωμένους.

Ο ΠΑΟΚ είναι όμως πάνω από ανθρώπους και συμφέροντα.

Ο ΠΑΟΚ είναι ιδέα, είναι ιστορία, είναι η φλόγα στην καρδιά κάθε αληθινού ΠΑΟΚτσή που δεν σβήνει ποτέ και κυρίως δεν σβήνει στα δύσκολα.

Είναι μονόδρομος όλοι όσοι αγαπούν την ομάδα μας να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί μόνο με ενότητα χτίζεται το αύριο· το αύριο του ΠΑΟΚ για τις επόμενες γενιές.

Καλή επιτυχία και καλή δύναμη στη νέα διοίκηση του ΠΑΟΚ.

Μετά τιμής,

Νικόλαος Βεζυρτζής».

