ΠΑΟΚ και Μπιλμπάο θα κοντραριστούν στους τελικούς του FIBA Europe Cup για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με το τρόπαιο να κρίνεται σε δύο ματς με διαφορά πόντων.

Ο ΠΑΟΚ το έκανε ξανά! Πήρε την πρόκριση για τους τελικούς του FIBA Europe Cup, παρότι ηττήθηκε από τη Μούρθια με 89-85, η ισπανική ομάδα δεν μπόρεσε να καλύψει τη διαφορά των έξι πόντων που είχαν επικρατήσει οι Θεσσαλονικείς στο «Παλατάκι» και ο ΠΑΟΚ έδωσε ραντεβού με την Μπιλμπάο.

Σε μια επανάληψη των περσινών τελικών το σύνολο του Παντελή Μπούτσκο, θέλει να πάρει εκδίκηση από την περσινή χαμένη κούπα και να πανηγυρίσει το πρώτο ευρωπαϊκό Κύπελλο μετά το 1994.

Ο πρώτος τελικός θα διεξαχθεί στο «PAOK Sports Arena» την Τετάρτη 22 Απριλίου και η ρεβάνς θα γίνει στην Ισπανία στις 29 Απριλίου.

Θυμίζουμε χρειάζεται η διαφορά πόντων στα δύο ματς, προκειμένου να στεφθεί ο νέος Κυπελλούχος του FIBA Europe Cup.

Αναλυτικά οι αναμετρήσεις: