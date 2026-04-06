Ο ΠΑΟΚ αναχώρησε το πρωί της Δευτέρας (06/04) για Ισπανία εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Μούρθια (07/04, 21:30) στον δεύτερο ημιτελικό του FIBA Europe Cup.

Η ομάδα του Παντελή Μπούτσκου έχει το πλεονέκτημα των έξι πόντων από την αναμέτρηση του πρώτου αγώνα στη Θεσσαλονίκη. Πλέον καλείται να υπερασπιστεί το σκορ του, προκειμένου να πανηγυρίσει για δεύτερη συνεχόμενη φορά την πρόκρισή του στον τελικό του FIBA Europe Cup.