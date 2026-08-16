Το Περιστέρι είδε την Κυριακή (16/08) αρκετούς του παίκτες να πατάνε το... πόδι τους επί ελληνικού εδάφους ενόψει της προετοιμασίας για την ερχόμενη σεζόν.

Το Περιστέρι κινείται σε... ρυθμούς υποδοχής των παικτών του! Αρκετοί ήταν αυτοί που προσγειώθηκαν στο Ελ. Βενιζέλος την Κυριακή (16/08), ενώ τη Δευτέρα (17/08) αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα και ο Τζο Πετράκης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

«Οι αφίξεις των παικτών του Περιστερίου για την έναρξη της προετοιμασίας της ομάδας για τη νέα σεζόν, ξεκίνησαν την Κυριακή (16/8).

Συγκεκριμένα, το πρωί της Κυριακής έφτασαν στην Αθήνα οι Τάι Νίκολς, Ομάρ Πέιν και Πολ Σκραγκς, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησαν οι Τζέιλεν Φιντς και Γουίλ Κάριους. Οι αφίξεις της ημέρας ολοκληρώθηκαν το μεσημέρι (13:25) με την έλευση και του Τζον Ιτούνας.

Τους παίκτες του Περιστερίου υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» ο τζένεραλ μάνατζερ της ομάδας Μάνος Κότσης και ο τιμ μάνατζερ Γιάγκος Τριπολίτης.

Από τη Δευτέρα (17/8), οι παίκτες του Περιστερίου θα υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, ενώ το απόγευμα θα προπονηθούν κανονικά στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Τη Δευτέρα (17/8) αναμένεται στην Αθήνα και ο Τζο Πετράκης για να ενσωματωθεί κι εκείνος στην προετοιμασία του Περιστερίου.

Η επίσημη «πρώτη» της ομάδας ωστόσο, είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 19 Αυγούστου, στις 18:00, σηματοδοτώντας την έναρξη της προετοιμασίας και της νέας αγωνιστικής χρονιάς, καθώς εκείνη την ημέρα θα έχει αφιχθεί και ο Τάιταν Άντερσον (19/8) από τις Ηνωμένες Πολιτείες».