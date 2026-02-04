ΠΑΟΚ - Σπόρτινγκ 101-67: Εύκολη νίκη στη μνήμη των «αετόπουλων»

Παναγιώτης Αρταβάνης

bet365

Ο ΠΑΟΚ είχε εύκολο απόγευμα στο «Παλατάκι», αφού επικράτησε με 101-67 της Σπόρτινγκ για την 5η αγωνιστική της δεύτερης φάσης του FIBA Europe Cup.

Υπό το βλέμμα του Τέλη Μυστακίδη, ο ΠΑΟΚ επικράτησε εύκολα της Σπόρτινγκ με 101-67 φτάνοντας τις τέσσερις νίκες στον όμιλό του.

Κορυφαίος για το σύνολο του Γιούρι Ζντοβτς ο Κλίβελαντ Μέλβιν που τελείωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους.

Ξεχωριστή στιγμή πριν την έναρξη του παιχνιδιού, όταν οι παίκτες των δύο ομάδων, τίμησαν τη μνήμη των νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

ΠΑΟΚ - Σπόρτινγκ: Ο αγώνας

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση, επιβάλλοντας από νωρίς την κυριαρχία του, παίρνοντας διψήφιο προβάδισμα (15-2, 4’), έπειτα από καλάθι του Ταϊρί. Η εξέλιξη του δεκαλέπτου συνεχίστηκε στον ίδιο ρυθμό, με τους γηπεδούχους, έχοντας ως κορυφαίο τον Μέλβιν (7π, 10’), να κλείνουν την πρώτη περίοδο με +11 (28-17, 10’). Στην έναρξη της 2ης περιόδου οι καλές άμυνες του ΠΑΟΚ, σε συνδυασμό με οκτώ πόντους του Ταϊρί έστειλαν τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της (45-20, 16’). Οδεύοντας προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ο «δικέφαλος»… εκτόξευσε την απόσταση του σκορ (54-25, 20’), έχοντας πρώτο σκόρερ τον Κλίβελαντ Μέλβιν (15π.!).

 

Μετά την ανάπαυλα, οι γηπεδούχοι με πλουραλισμό στην επίθεση, μπόρεσαν να διατηρήσουν τη διαφορά στους 30 πόντους, χωρίς να αντιμετωπίζουν πρόβλημα από την πορτογαλική ομάδα, ενώ ο Ζάρας με εύστοχο τρίποντο έκανε το (76-40, 28’). Η τελευταία περίοδος είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, αφού το σύνολο του Γιούρι Ζντοβτς είχε «καθαρίσει» την αναμέτρηση και συνέχισε να κυκλοφορεί σωστά την μπάλα στην επίθεση και πανηγύρισε άνετα την 4η νίκη του στον όμιλο.


Τα δεκάλεπτα: 28-17, 54-25, 78-46, 101-67

MVP ΗΤΑΝ Ο…Κλίβελαντ Μέλβιν με 18 πόντους (2/2δίποντα, 4/6 τρίποντα, 2/2 βολές), 3 ριμπάονυτ, 1 ασίστ, 1 τάπα, συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Άντρε Κρουζ με 13 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ ΗΤΑΝ… Το 50% στο τρίποντο από τον ΠΑΟΚ (16/32).

Η Βαθμολογία:

Γκρουπ Μ

  1. Μπιλμπάο 10β. (5-0)
  2. ΠΑΟΚ 9β. (4-1)
  3. Πριεβίζντα 6β. (1-4)
  4. Σπόρτνιγκ 5β. (0-5)
PAOK BCFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Timmy Allen22:43114/850%3/560%1/333.33%2/450%16753120218
2Cleveland Melvin *22:01186/875%2/2100%4/666.67%2/2100%033301011822
5Breein Tyree *24:05146/966.67%4/580%2/450%0/00%022602202919
6Antonis Koniaris15:1894/580%3/3100%1/250%0/00%0110131037
9Nikos Chougkaz17:59113/650%1/425%2/2100%3/475%167101001614
11Clifford Omoruyi14:3383/560%3/560%0/00%2/2100%0220410057
13Thodoris Zaras11:3993/650%0/10%3/560%0/00%0110100097
18Nikos Persidis *17:1152/366.67%1/1100%1/250%0/00%066330003113
20Konstantinos Iatridis06:4500/10%0/00%0/10%0/00%0001000090
25Giorgos Fillios10:1341/333.33%1/1100%0/20%2/2100%0111110023
26Ben Moore *18:4263/3100%3/3100%0/00%0/00%336220112016
33Tomas Dimsa *18:5162/633.33%0/10%2/540%0/00%00022010265
Team / Coaches3142
TOTAL20010137/6358.73%21/3167.74%16/3250%11/1478.57%8324024171272-

* Starters

Coach: Jurij Zdovc
Assistants: Pantelis Boutskos, Charalampos Karaiskos

Sporting CPFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Brandon Johns *21:2062/450%2/366.67%0/10%2/450%11210111-286
1Uwais Razaque04:1752/450%2/450%0/00%1/1100%1010000004
3Maleeck Harden-Hayes *11:5261/425%1/425%0/00%4/4100%10100000-144
4Miguel Correia11:4162/728.57%1/425%1/333.33%1/1100%01121110-134
5Rui Costa21:2341/714.29%1/616.67%0/10%2/450%45902200-123
6Francisco Amarante *26:4321/425%1/1100%0/30%0/00%02223100-272
7Claude Robinson *15:4000/20%0/20%0/00%0/00%03301010-202
9Diogo Ventura *10:2952/450%1/1100%1/333.33%0/00%11200200-113
12Andre Cruz16:01136/1060%5/955.56%1/1100%0/00%21323120-1515
13Joao Fernandes20:1420/10%0/00%0/10%2/2100%00013130-54
24Malik Morgan22:30114/1330.77%2/450%2/922.22%1/250%12332300-154
30Stephan Swenson17:5073/933.33%2/366.67%1/616.67%0/00%11211100-103
Team / Coaches41502
TOTAL2006724/6934.78%18/4143.9%6/2821.43%13/1872.22%16183412161581-

@Photo credits: eurokinissi, (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     

    FIBA EUROPE CUP Τελευταία Νέα