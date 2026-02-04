Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Αριστοτέλης Μυστακίδης, βρέθηκε στο πλευρό της ομάδας του για την αναμέτηση με την Σπόρτινγκ.

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τη Σπόρτινγκ στο «Παλατάκι» για την 5η αγωνιστική της δεύτερης φάσης του FIBA Europe Cup.

Οι παίκτες αμφότερων των ομάδων πριν την έναρξη της αναμέτρησης, τίμησαν τη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Ο ιδιοκτήτης του Δικέφαλου του Βορρά, Αριστοτέλης Μυστακίδης, βρέθηκε στο πλευρό της ομάδας του για να την στηρίξει.