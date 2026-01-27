Το Περιστέρι δημοσίευσε ένα βιντεάκι στα social media, που ακούγεται ο Αλ Πατσίνο να μιλάει και με αυτόν τον τρόπο, προσκάλεσε για ακόμη μία φορά τον κόσμο στο γήπεδο για το ματς με τη Σαραγόσα.

Το Περιστέρι θα φιλοξενήσει τη Σαραγόσα, για την 4η αγωνιστική της δεύτερης φάσης του FIBA Europe Cup.

Η ΚΑΕ, έχει ανακοινώσει εδώ και καιρό, πως στην αναμέτρηση θα έχει τη δυνατότητα ο κόσμος να βρεθεί χωρίς εισιτήριο, προκειμένου να ωθήσει την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Μέσω ενός βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media του συλλόγου, ακούγεται ο Αλ Πατσίνο να μιλάει, δείχνοντας εικόνες από το γεμάτο «Ανδρέας Παπανδρέου», με την... ελπίδα πως και αύριο θα γεμίσει το κλειστό του Περιστερίου.

Όσα αναφέρει η ανάρτηση του Περιστερίου

« "I choose to rise, not fall”!

Το βράδυ της Τετάρτης (🗓️28/1, ⌚️20:30), το Περιστέρι δεν παίζει απλώς για μια νίκη. Παίζει για κάτι μεγαλύτερο!

Για την πόλη! Για τη φωνή της!

Απέναντι στη Σαραγόσα ένα βήμα πριν τα προημιτελικά του #FIBAEuropeCup, η ομάδα και ο κόσμος γίνονται ένα.

Γέμισε το γήπεδο γιατί όπως είπε κι ο Αλ Πατσίνο «carry it forward until this city, your city, our city, is a palace again”!

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η είσοδος είναι ΔΩΡΕΑΝ, αλλά απαιτείται η συμπλήρωση της σχετικής φόρμας στο #linkinbio.

Πώς λειτουργεί:

1️⃣ ΔΗΛΩΣΗ: Μπες ΤΩΡΑ στο Link in Bio, συμπλήρωσε τη φόρμα και κατοχύρωσε τη θέση σου.

2️⃣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Την ημέρα του αγώνα, έλα στα εκδοτήρια του γηπέδου, πες το όνομά σου και πάρε το εισιτήριο.

3️⃣ ΕΙΣΟΔΟΣ: Απαραίτητο το Gov.gr Wallet στο κινητό σου για να περάσεις το εισιτήριο και να μπεις στο γήπεδο».