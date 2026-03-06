Κακλαμανάκης: «Να συνεχίσουμε να δείχνουμε το καλό μας πρόσωπο»

O Δημήτρης Κακλαμανάκης στάθηκε στο ματς του Περιστερίου με τον Πανιώνιο το Σάββατο 7 Μάρτη.

Το Περιστέρι θα κοντραριστεί με τον Πανιώνιο το Σάββατο (7/3, 18:15, ERTSPORTS 1) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» για την 20η αγωνιστική της Stoiximan GBL και θα ψάξει τη νίκη, επιστρέφοντας με τον καλύτερο τρόπο μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος.

Ο Δημήτρης Κακλαμανάκης σχολίασε το ματς και ανέφερε πως πρέπει η ομάδα του να ελέγξει τα ριμπάουντ και τον ρυθμό σε συνδυασμό με την καλή άμυνα.

«Παίζουμε με μια ομάδα που είναι διαφορετική σε σχέση με εκείνη που αντιμετωπίσαμε στον πρώτο γύρο εκτός έδρας και είναι σε ανοδική πορεία τον τελευταίο καιρό. Εμείς, όμως θέλουμε να συνεχίσουμε να δείχνουμε το καλό μας πρόσωπο και ακολουθώντας το πλάνο του προπονητή μας να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στον Πανιώνιο. Πρέπει να παίξουμε πολύ καλή άμυνα, να ελέγξουμε τον ρυθμό και τα ριμπάουντ, ώστε να επιβάλλουμε τον ρυθμό μας», ανέφερε αρχικά.

Ο Έλληνας σέντερ αναφέρθηκε και στον κόσμο της ομάδας του: «Θέλουμε τον κόσμο να έρθει και να στηρίξει και σ’ αυτό το παιχνίδι. Η παρουσία του μας δίνει ώθηση και ενέργεια για να πετύχουμε τον στόχο μας».