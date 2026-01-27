ΠΑΟΚ: Αλλαγή ώρας κόντρα στη Σπόρτινγκ
Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Σπόρτινγκ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης του FIBA Europe Cup.
Ωστόσο το παιχνίδι άλλαξε ώρα λόγω του του ποδοσφαιρικού αγώνα του ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος.
Πιο συγκεκριμένα, η αναμέτρηση κόντρα στη Σπόρτινγκ θα διεξαχθεί στις 17:30 αντί για τις 18:00 που ήταν προγραμματισμένη. Επίσης, θυμίζουμε πως το ίδιο θα ισχύσει και το ματς με την Μπιλμπάο (11/02, που θα γίνει πάλι στις 17:00, αντί για τις 20:15) όπου ήταν αρχικά προγραμματισμένο.
Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:
Τα δύο επόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια του #PAOK
ΠΑΟΚ - Σπόρτινγκ
(04/02/2026 - 17:30)
ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο
(11/02/2026 - 17:30)
Τα δύο επόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια του #PAOK ⚫️⚪️— PAOK BC (@PAOKbasketball) January 27, 2026
🗓️ ΠΑΟΚ - @SCPModalidades (04/02/2026 - 17:30)
🗓️ ΠΑΟΚ - @bilbaobasket (11/02/2026 - 17:30) pic.twitter.com/hJS4JoCdGZ
