Η FIBA άλλαξε την ώρα στις δύο αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ κόντρα σε Σπόρτινγκ και Μπιλμπάο, έπειτα από αίτημα του «δικεφάλου».

Ο ΠΑΟΚ έστειλε αίτημα στη FIBA, προκειμένου να αλλάξει η ώρα των δύο αναμετρήσεων για το FIBA Europe Cup, κόντρα σε Σπόρτινγκ και Μπιλμπάο.

Πιο συγκεκριμένα ο «δικέφαλος», λόγω του ποδοσφαιρικού αγώνα απέναντι στον Παναθηναϊκό για το Κύπελλο Ελλάδος, ζήτησε την αλλαγή ώρας στις αναμετρήσεις που ήταν προγραμματισμένες να γίνουν στις (04/02, 20:15) και (11/02).

Η FIBA ενέκρινε το αίτημα των Θεσσαλονικιών και η αναμέτρηση με τη Σπόρτινγκ (04/02) θα γίνει στις 18:00 και το ματς με την Μπιλμπάο (11/02, στις 17:30).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο ΠΑΟΚ προκρίνεται στους «8» του FIBA Europe Cup. H ομάδα μας εξασφάλισε την συμμετοχή της στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης δύο αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης.

Απομένουν δύο εντός έδρας αγώνες, οι οποίοι θα διεξαχθούν σε διαφορετική ώρα από αυτήν που είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Πιο συγκεκριμένα, ο ΠΑΟΚ θα ολοκληρώσει τη δεύτερη φάση του FIBA Europe Cup με τους αγώνες…

ΠΑΟΚ – Sporting (Τετάρτη 4/2/26 στις 18:00)

ΠΑΟΚ – Surne Bilbao Basket (Τετάρτη 11/2/26 στις 17:30).

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να έχει πιθανότητες για να κατακτήσει την 1η θέση του ομίλου του, αλλά για να το πετύχει, πρέπει να κερδίσει την Sporting και την Bilbao με διαφορά άνω των 23 πόντων, σε περίπτωση που οι Βάσκοι, κερδίσουν στις 4/2 την Prievidza.

Αν τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ θα είναι πρώτος και θα αντιμετωπίσει την 2η του ομίλου Ν, όπου όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανά μεταξύ Περιστερίου και Zaragoza.

Αν προκριθεί ως 2ος, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στους «8» την ομάδα που θα είναι πρώτη στον όμιλο Ν και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα είναι η Aliaga Petkim από την Τουρκία.

Το βράδυ της Τετάρτης 11/2 θα γνωρίζει ο ΠΑΟΚ ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει στις 11 και 18 Μαρτίου 2026».