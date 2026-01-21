Οριστική αναβολή στην αναμέτρηση του Περιστερίου κόντρα στη Σαραγόσα, με αφορμή τις σταγόνες που έσταζαν στο παρκέ του γηπέδου.

Λόγω της έντονης βροχόπτωσης που έπληξε την Αττική τις τελευταίες ώρες, το παιχνίδι μεταξύ του Περιστερίου με τη Σαραγόσα για την 4η αγωνιστική της 2ης φάσης του FIBA Europe CUP. αναβλήθηκε.

Από την οροφή του κλειστού «Ανδρέας Παπαναδρεόυ», έσταζαν νερά, που τελικά είχαν αποτέλεσμα να προκαλέσουν πρόβλημα για τη διεξαγωγή του αγώνα. Ο κομισάριος ενημέρωσε τις ομάδες για την αναβολή του παιχνιδιού και πλέον αναμένεται να οριστεί νέα ώρα και ημερομηνία για τη διεξαγωγή.