Περιστέρι - Σαραγόσα: Οριστική αναβολή της αναμέτρησης!
Λόγω της έντονης βροχόπτωσης που έπληξε την Αττική τις τελευταίες ώρες, το παιχνίδι μεταξύ του Περιστερίου με τη Σαραγόσα για την 4η αγωνιστική της 2ης φάσης του FIBA Europe CUP. αναβλήθηκε.
Από την οροφή του κλειστού «Ανδρέας Παπαναδρεόυ», έσταζαν νερά, που τελικά είχαν αποτέλεσμα να προκαλέσουν πρόβλημα για τη διεξαγωγή του αγώνα. Ο κομισάριος ενημέρωσε τις ομάδες για την αναβολή του παιχνιδιού και πλέον αναμένεται να οριστεί νέα ώρα και ημερομηνία για τη διεξαγωγή.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.