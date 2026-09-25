Περιστέρι: Ανακοίνωσε φιλικό με τη Μύκονο
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Σαββατιάτικο φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την ομάδα της Μυκόνου ανακοίνωσε το Περιστέρι.
Με τη Μύκονο θα αναμετρηθεί το Σάββατο (26/9, 13:00) το Περιστέρι σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα που θα διεξαχθεί στη Sunel Arena.
Ο Βασίλης Ξανθόπουλος θα έχει την ευκαιρία να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα στο τελευταίο τεστ της ομάδας του πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων και τον αγώνα της πρεμιέρας της Stoiximan GBL με τον Προμηθέα στην Πάτρα.
@Photo credits: Peristeri BC
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