Στη μάχη του FIBA Europe Cup μπαίνουν Περιστέρι και ΠΑΟΚ, με παιχνίδια κόντρα σε Σαραγόσα και Πριέβιντζα.

Η δράση στο FIBA Europe Cup συνεχίζεται, με τους δύο εκπροσώπους της Ελλάδας να βγαίνουν στη σκηνή για την 4η αγωνιστική των ομίλων της φάσης των «16». Με το Περιστέρι να έχει εντός έδρας υποχρέωση, ενώ τον ΠΑΟΚ, που πριν λίγες μέρες έφτασε στα όριά του τον Παναθηναϊκό, να ταξιδεύει στη Σλοβακία για να αντιμετωπίσει την Πριέβιντζα.

Ο Γιούρι Ζντοβντς δεν έχει στη διάθεσή του τον τραυματία Τίμι Άλεν, με τον ΠΑΟΚ να θέλει να αφήσει πίσω του το κακό αποτέλεσμα απέναντι στην Μπιλμπάο, για να πατήσει γερά στη 2η θέση. Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο στις 20:00, με μετάδοση από το ERT Sports 3 (Live στο Gazzetta).

Την ίδια ώρα, το Περιστέρι έχει πολύ δύσκολη αποστολή απέναντι στη Σαραγόσα. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου είχε πετύχει ένα μεγάλο «διπλό» στην Ισπανία, στον πρώτο γύρο και θέλει ιδανικά να ντουμπλάρει τις νίκες της για να πάρει ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης.

Θυμίζουμε πως στην έδρα της Σαραγόσα, το Περιστέρι είχε επικρατήσει με διαφορά 12 πόντων (80-92).

Η κατάταξη στον όμιλο του ΠΑΟΚ

Μπιλμπάο 3-0 ΠΑΟΚ 2-1 Πριέβιντζα 1-2 Σπόρτινγκ 0-3

Η κατάταξη στον όμιλο του Περιστερίου