Ξανθόπουλος: «Δεν έχει χαθεί η πρόκριση, πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε»

Να συνεχίσει τη σκληρή δουλειά με την ομάδα του θέλει ο Βασίλης Ξανθόπουλος, που τόνισε ότι η πρόκριση για το Περιστέρι δεν έχει χαθεί, παρά την ήττα από την Πέτκιμ.

Το Περιστέρι γνώρισε την πρώτη του ήττα στο FIBA Europe Cup από την Πέτκιμ με 61-82 και ο Βασίλης Ξανθόπουλος στάθηκε στην αντίδραση που δεν έδειξαν οι παίκτες του στο παρκέ. Οι Περιστεριώτες έχουν πλέον ρεκόρ 2-1 και με αυτήν την ήττα έπεσαν στη 2η θέση του ομίλου.

Οι δηλώσεις του Ξανθόπουλου

«Μας κέρδισαν κατά κράτος. Οι παίκτες της Πετκίμ πήγαιναν πιο δυνατά στη μπάλα από εμάς. Δυστυχώς εμείς δεν αντιδράσαμε.

Σίγουρα δεν έχει χαθεί η πρόκριση. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, γιατί την τελευταία εβδομάδα μόνο δουλέψαμε καλά για να κυνηγήσουμε όποιες πιθανότητες έχουμε για την πρόκριση την επόμενη εβδομάδα που παίζουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στο γήπεδο μας με τη Σαραγόσα.

Έχουμε το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Άρη να δούμε τι θα κάνουμε εκεί και από κει και πέρα βλέπουμε με την Ευρώπη».