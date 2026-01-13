Πού θα δείτε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μπιλμπάο

Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της εκτός έδρας «μάχης» του ΠΑΟΚ κόντρα στην Μπιλμπάο

Τρίτη και 13 σήμερα και η 3η αγωνιστική της δεύτερης φάσης των ομίλων του Fiba Europe Cup ξεκινάει με μία αναμέτρηση που θα μας ξυπνήσει μνήμες από το πρόσφατο παρελθόν.

Πιο συγκεκριμένα το ζευγάρι των περσινών τελικών της διοργάνωσης, ο ΠΑΟΚ και η Μπιλμπάο, έρχονται αντιμέτωποι για ακόμη μία φορά πάλι απόψε με μοναδικό στόχο και για τους δύο την νίκη και το αήττητο στον όμιλο, το οποίο θα τους φέρει ολοένα και πιο κοντά στη πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Οι Θεσσαλονικείς θα ταξιδέψουν στην χώρα των Βάσκων πλήρεις, θέλοντας να πάρουν «εκδίκηση» για το περσινό χαμένο τρόπαιο. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 21:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2.