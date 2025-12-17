Ξανθόπουλος: «Θέλαμε να έχουν ένα δύσκολο βράδυ και το καταφέραμε»

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος μίλησε μετά την σπουδαία νίκη του Περιστερίου απέναντι στη Σάσαρι για τη σημασία και τον τρόπο που η ομάδα του οδηγήθηκε στο θετικό αποτέλεσμα.

Το Περιστέρι έκανε μια σπουδαία εμφάνιση απέναντι στη Σάσαρι, επικράτησε με 98-84 της ιταλικής ομάδας και έκανε το 2/2 στον όμιλό του. Από την αρχή μέχρι το τέλος η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου είχε τον έλεγχο, φτάνοντας με άνεση στην τελική επικράτηση και στο 2/2.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος μίλησε μετά την πολύ καλή εμφάνιση του Περιστερίου για τον τρόπο με τον οποίο επήλθε η νίκη και ευχαρίστησε τον κόσμο για την στήριξη.

Αναλυτικά

«Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στα παιδιά. Είναι μια πολύ σημαντική νίκη για το Top-16 απέναντι στη Σάσαρι. Είχα πει με τα παιδιά ότι πρέπει να έχουμε ένταση στο παιχνίδι μας από την αρχή. Να τους δώσουμε να καταλάβουν πως θα έχουν ένα δύσκολο βράδυ. Και όντως τα καταφέραμε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Έχω κάποια παράπονα, αλλά πως να μην έχω, εντάξει δεν μπορούμε να παίξουμε για 40 λεπτά το ίδιο. Απλά αυτό που τους είπα είναι ότι με τον Άρη αν θέλουμε να έχουμε πιθανότητες να κερδίσουμε το παιχνίδι εκεί, θα χρειαστεί να παίξουμε καλύτερα για μεγαλύτερο διάστημα. Μπράβο σε όλους, συνεχίζουμε... Επίσης θέλω να πω ένα ευχαριστήσω τον κόσμο που μας βοήθησε και σήμερα δίνοντας μας την ώθηση για να πετύχουμε τη νίκη».