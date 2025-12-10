Ο Γιούρι Ζντοβτς αποκάλυψε πως ο ΠΑΟΚ ψάχνει να ενισχύσει την frontline του.

Ο Τέλης Μυστακίδης βρέθηκε για πρώτη φορά στην PAOK Sports Arena ως ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, βλέποντας τον «Δικέφαλο του Βορρά» να ισοπεδώνει την Πριέβιντζα με σκορ 101-70, σημειώνοντας την πρώτη νίκη του στο Top-16 του FIBA Europe Cup.

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι ενισχυτικές κινήσεις για την ομάδα της Θεσσαλονίκης και τα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι κάνουν... κρότο! Ο Γιούρι Ζντοβτς δεν γινόταν να μην σχολιάσει αυτές τις εξελίξεις αποκαλύπτοντας στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς, πως ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην αγορά για ψηλό. Να υπενθυμίσουμε ότι στο Ισραήλ γράφεται πως η περίπτωση του Μπρούνο Καμπόκλο είναι εφικτή.

Αναλυτικά

«Είμαι χαρούμενος που ήταν σήμερα ο κύριος Μυστακίδης μαζί μας. Θυμάμαι και τον κύριο Βεζυρτζή από όταν ήμουν παίκτης. Προσωπικά είχα ένα έξτρα άγχος, όπως και οι παίκτες. Μία νέα εποχή ξεκινάει με νίκη. Δεν ήταν εύκολο παιχνίδι συνολικά. Υποφέραμε στην αρχή δεν βρήκαμε ρυθμό επιθετικά, είχαμε πρόβλημα στην άμυνα. Ξεκινήσαμε χαλαρά όπως με τον Κολοσσό και είχαμε... θέματα. Έπειτα ο στόχος μας στα αποδυτήρια είπαμε αυτή η ομάδα δεν γίνεται να σκοράρει τόσους πόντους. Με άκουσαν οι παίκτες μου και το έκαναν. Παίξαμε πιο έξυπνα. Κάναμε 27 ασίστ, εξαιρετικό νούμερο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος επιθετικά και για τη διαφορά που πήραμε».

Για τον Ταϊρί: «Αυτή είναι η δουλειά του προπονητή. Είναι εδώ ο Ταϊρί και μπορεί να μας δώσει κάτι που δεν έχουμε τώρα. Υπάρχουν πολλές αλλαγές. Κάνουμε σημαντική προσπάθεια με τη διοίκηση και τον κύριο Μπουντούρη για να δουλέψουμε και να διορθώσουμε πράγματα. Με γεγονός ότι ο Μπράουν ήταν σήμερα τραυματίας ίσως ο Ταϊρί χρειαζόταν σήμερα. Οι αλλαγές γίνονται για να ανέβει επίπεδο η ομάδα για να ανέβει λέβελ».

Για τη δύσκολη δουλειά του να αφομοιώνει παίκτες, ενώ ταυτόχρονα τους προπονεί: «Έχω δύσκολη δουλειά ομολογώ. Πολλή πίεση τις τελευταίες δέκα μέρες. Αλλά είναι μέρος της δουλειάς. Δεν είμαι εδώ να δημιουργώ αλλά να λύνω τα προβλήματα. Το έχω ξαναπεράσει στην καριέρα μου. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσεις και να καταλάβεις το... πνεύμα του κάθε παίκτη, να τους μιλάς, να τους δίνεις κίνητρο. Βέβαια είναι επαγγελματίες και τα πάνε εξαιρετικά. Κοιτάω μπροστά για να προπονώ αυτή την ομάδα με κάποιους νέους παίκτες για να κάνουμε... δέκα βήματα μπροστά».

Για τους πέντε διψήφιους στο ματς παρά την απουσία του Μπράουν: «Σίγουρα το συζητήσαμε και τις άλλες φορές. Είμαστε πολύ καλή ομάδα και έχουμε χημεία. Χωρίς χημεία δεν πας πουθενά. Για αυτό είναι δύσκολη η δουλειά μου να διατηρήσω τη χημεία αλλά και να αφομοιώσω τους νέους παίκτες. Το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα οπότε πάνω από όλα η χημεία».

Για το αν ψάχνει «ψηλό» η ομάδα: «Τα ριμπάουντ είναι ομαδική υπόθεση. Είναι πέντε παίκτες. Ο Ντίμσα π.χ. είχε 7 ριμπάουντ όπως και στα τελευταία παιχνίδια. Στο δεύτερο ημίχρονο αλλάξαμε την άμυνα οπότε άλλαξαν και τα μαρκαρίσματα στη ρακέτα. Δεν πιστεύω και πολύ στα στατιστικά. Ναι ψάχνει ψηλό η ομάδα. Αν ο ψηλός μένει στη ρακέτα ναι θα πάρει 10 ριμπάουντ, αν κινείται δεν μπορεί να τα πάρει».