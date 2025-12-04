Ο Κλίβελαντ Μέλβιν του ΠΑΟΚ αναδείχτηκε MVP Νοεμβρίου στο FIBA Europe Cup

Ο Κλίβελαντ Μέλβιν συνόδευσε την πρόκριση του ΠΑΟΚ στη β’ φάση του FIBA Europe Cup με την ανάδειξή του σε MVP Νοεμβρίου της διοργάνωσης.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στην α’ φάση του FIBA Europe Cup σημειώνοντας πέντε νίκες σε έξι αγώνες, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τις Μπιλμπάο, Πριεβίντζα και Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Από την πλευρά του, ο Κλίβελαντ Μέλβιν αναδείχθηκε MVP Νοεμβρίου στο FIBA Europe Cup, σημειώνοντας 22.6 πόντους με 65.4% εντός πεδιάς, 5.3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, συγκεντρώνοντας 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης αυτό το διάστημα!

Ο Αμερικανός φόργουορντ πέτυχε 20 πόντους και μάζεψε 7 ριμπάουντ στη νίκη επί της Τρέπτσα. Στη συνέχεια γέμισε τη στατιστική του με 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ απέναντι στην Άνβιλ, ενώ έκλεισε τον Νοέμβριο με 26 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ στη νίκη επί της Μπράουνσβαϊγκ.

Ο Μέλβιν είναι ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ στο FIBA Europe Cup με 18 πόντους μέσο όρο και ταυτόχρονα τρίτος ριμπάουντερ της ομάδας, με 4.6 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.