Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τα ονόματα όλων όσων θα συνθέσουν τη νέα προσωρινή διοίκηση

Με Πρόεδρο τον Νίκο Βεζυρτζή και Αναπληρωτή Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο τον Ιωάννη Πετμεζά, συγκροτήθηκε η νέα προσωρινή Διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ η οποία και θα αναλάβει άμεσα τα καθήκοντά της.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ότι, με την από 3.12.2025 και ΓΑΚ/ΕΑΚ 67519/46506/2025 Απόφαση-Προσωρινή Διαταγή της κας Προέδρου Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ορίστηκε από σήμερα η νέα προσωρινή Διοίκηση, με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της KAE.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, η προσωρινή Διοίκηση συγκροτείται ως εξής:

Πρόεδρος: Νικόλαος Βεζυρτζής

Αναπληρωτής Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: Ιωάννης Πετμεζάς

Μέλος: Ευάγγελος Τσακμακάς

Η νέα Διοίκηση αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντά της και δεσμεύεται να εργαστεί με διαφάνεια, υπευθυνότητα και συνέπεια για την ομαλή λειτουργία της ομάδας, καθώς και για την απρόσκοπτη συνέχιση των αγωνιστικών της υποχρεώσεων.»