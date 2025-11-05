Ο ΠΑΟΚ τα κατάφερε στο Κόσοβο απέναντι στην Τρέπτσα επικρατώντας με 75-77 για να πάρει την τρίτη του νίκη στο FIBA Europe Cup.

Η Τρέπτσα υποδέχθηκε τον ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική του FIBA Europe Cup και ηττήθηκε από τον Δικέφαλο του Βορρά (75-77) σε μία αναμέτρηση που ήταν «αίμα κι άμμος» από την αρχή.

Έτσι, οι Θεσσαλονικείς ανέβηκαν στο 3-1 της βαθμολογίας του ομίλου, ενώ οι γηπεδούχοι έπεσαν στο 0-4.

Τρέπτσα - ΠΑΟΚ: Το ματς

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα καταλήγοντας να ολοκληρώνουν το πρώτο δεκάλεπτο με το ισόπαλο 16-16. Χαρακτηριστικό είναι ότι για τρία λεπτά στην περίοδο το σκορ έμεινε ίδιο. Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησαν με τους Κόνιαρη και Ντίμσα να σκοράρουν από την περιφέρεια και να βάζουν τους Θεσσαλονικείς σε θέση οφηγού (18-22). Οι γηπεδούχοι έφεραν και πάλι το ματς στα μέτρα τους (36-34) για να ολοκληρώσουν το πρώτο ημίχρονο με ένα ελάχιστο προβάδισμα (38-37).

Μετά την ανάπαυλα, ο ΠΑΟΚ πήρε ανάσα 5 πόντων (40-45), η Τρέπτσα ισοφάρισε και το ματς ήρθε ξανά στα ίσα (45-45), ωστόσο ο δικέφαλος του βορρά μπόρεσε με τη βοήθεια του Κόνιαρη να μείνει μπροστά με οτ 54-57. Στο ίδιο μοτίβο συνέχισαν και στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου φτάνοντας στο +8 (54-62), ενώ ο Στέφεν Μπράουν έδωσε περισσότερο αέρα με το τρίποντό του για το 59-68. Με ένα επιμέρους σκορ 10-3, οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν το προβάδισμα και πέρασαν μπροστά (73-72), με τον Μέλβιν να απαντά για το 73-74.

Τα δεκάλεπτα: 16-16, 38-37, 54-57, 75-77

O MVP... Ο Κλίβελαντ Μέλβιν με 20 πόντους και 7 ριμπάουντ με 4/7 τρίποντα.

O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Τσαντ Μπράουν με 11 πόντους και 6 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 14 επιθετικά ριμπάουντ του ΠΑΟΚ έναντι των 7 της Τρέπτσα.

BC Trepca FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Anes Gashi 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - - - 1 Venis Haliti 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - - - 3 JaCori Payne * 33:49 12 4/15 26.7% 3/9 33.3% 1/6 16.7% 3/3 100% - 1 1 3 2 2 3 - 3 6 4 Adnan Arslanagic * 30:36 12 4/8 50% 3/5 60% 1/3 33.3% 3/4 75% - 6 6 7 3 1 - - -9 19 7 Batin Tuna * 37:08 14 5/7 71.4% 1/1 100% 4/6 66.7% 0/0 0% 1 5 6 1 4 3 - - -1 16 8 Burim Zekiqi 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - - - 11 Mikaile Tmusic 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - - - 12 Drilon Hajrizi 18:27 3 1/5 20% 1/3 33.3% 0/2 0% 1/1 100% - 1 1 - - 1 1 - 1 - 21 Shawn Jones 10:28 6 1/3 33.3% 1/1 100% 0/2 0% 4/4 100% - 2 2 - 1 2 - - -10 4 22 Chad Brown * 23:41 11 4/5 80% 4/5 80% 0/0 0% 3/4 75% 3 3 6 - 2 - 2 2 -3 19 23 Mustapha Amzil * 34:08 17 6/10 60% 5/9 55.6% 1/1 100% 4/9 44.4% 1 5 6 1 3 2 1 - -2 14 35 Dardan Kapiti 11:43 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 - 1 4 4 3 1 1 11 2 Team/Coaches 1 1 2 - - TOTAL 200 75 25/55 45.5% 18/34 52.9% 7/21 33.3% 18/25 72% 7 24 31 16 19 14 8 3 - -