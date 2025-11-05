Τρέπτσα - ΠΑΟΚ 75-77: Άντεξε και «αγκάλιασε» την πρωτιά στον όμιλο

Τρέπτσα - ΠΑΟΚ 75-77: Άντεξε και «αγκάλιασε» την πρωτιά στον όμιλο

Ο ΠΑΟΚ τα κατάφερε στο Κόσοβο απέναντι στην Τρέπτσα επικρατώντας με 75-77 για να πάρει την τρίτη του νίκη στο FIBA Europe Cup.

Η Τρέπτσα υποδέχθηκε τον ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική του FIBA Europe Cup και ηττήθηκε από τον Δικέφαλο του Βορρά (75-77) σε μία αναμέτρηση που ήταν «αίμα κι άμμος» από την αρχή.

Έτσι, οι Θεσσαλονικείς ανέβηκαν στο 3-1 της βαθμολογίας του ομίλου, ενώ οι γηπεδούχοι έπεσαν στο 0-4.

Τρέπτσα - ΠΑΟΚ: Το ματς

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα καταλήγοντας να ολοκληρώνουν το πρώτο δεκάλεπτο με το ισόπαλο 16-16. Χαρακτηριστικό είναι ότι για τρία λεπτά στην περίοδο το σκορ έμεινε ίδιο. Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησαν με τους Κόνιαρη και Ντίμσα να σκοράρουν από την περιφέρεια και να βάζουν τους Θεσσαλονικείς σε θέση οφηγού (18-22). Οι γηπεδούχοι έφεραν και πάλι το ματς στα μέτρα τους (36-34) για να ολοκληρώσουν το πρώτο ημίχρονο με ένα ελάχιστο προβάδισμα (38-37).

Μετά την ανάπαυλα, ο ΠΑΟΚ πήρε ανάσα 5 πόντων (40-45), η Τρέπτσα ισοφάρισε και το ματς ήρθε ξανά στα ίσα (45-45), ωστόσο ο δικέφαλος του βορρά μπόρεσε με τη βοήθεια του Κόνιαρη να μείνει μπροστά με οτ 54-57. Στο ίδιο μοτίβο συνέχισαν και στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου φτάνοντας στο +8 (54-62), ενώ ο Στέφεν Μπράουν έδωσε περισσότερο αέρα με το τρίποντό του για το 59-68. Με ένα επιμέρους σκορ 10-3, οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν το προβάδισμα και πέρασαν μπροστά (73-72), με τον Μέλβιν να απαντά για το 73-74.

 

Τα δεκάλεπτα: 16-16, 38-37, 54-57, 75-77

O MVP... Ο Κλίβελαντ Μέλβιν με 20 πόντους και 7 ριμπάουντ με 4/7 τρίποντα.

O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Τσαντ Μπράουν με 11 πόντους και 6 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 14 επιθετικά ριμπάουντ του ΠΑΟΚ έναντι των 7 της Τρέπτσα.

BC TrepcaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Anes Gashi00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
1Venis Haliti00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
3JaCori Payne *33:49124/1526.7%3/933.3%1/616.7%3/3100%-113223-36
4Adnan Arslanagic *30:36124/850%3/560%1/333.3%3/475%-66731---919
7Batin Tuna *37:08145/771.4%1/1100%4/666.7%0/00%156143---116
8Burim Zekiqi00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
11Mikaile Tmusic00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
12Drilon Hajrizi18:2731/520%1/333.3%0/20%1/1100%-11--11-1-
21Shawn Jones10:2861/333.3%1/1100%0/20%4/4100%-22-12---104
22Chad Brown *23:41114/580%4/580%0/00%3/475%336-2-22-319
23Mustapha Amzil *34:08176/1060%5/955.6%1/1100%4/944.4%1561321--214
35Dardan Kapiti11:4300/20%0/10%0/10%0/00%1-144311112
Team/Coaches112--
TOTAL2007525/5545.5%18/3452.9%7/2133.3%18/2572%7243116191483--

PAOK BCFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2Cleveland Melvin *33:54208/1553.3%4/850%4/757.1%0/00%3471-1---420
6Antonis Koniaris15:4483/742.9%1/1100%2/633.3%0/00%-33232--27
13Diamantis Slaftsakis00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
16Thodoris Zaras03:1500/10%0/00%0/10%0/00%-----2---4-3
17K. J. Jackson25:59113/1225%2/728.6%1/520%4/580%1-161-1-69
18Marvin Jones24:5631/520%1/520%0/00%1/250%2461411--25
20Nikos Persidis *16:1942/2100%2/2100%0/00%0/00%-33-3---37
22Konstantinos Iatridis03:4010/10%0/10%0/00%1/250%----2----2-1
25Stephen Brown *29:24125/955.6%4/666.7%1/333.3%1/250%112333---69
26Giorgos Fillios00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
33Ben Moore *16:2594/4100%4/4100%0/00%1/333.3%3142312-1214
?Tomas Dimsa *30:2494/1136.4%3/742.9%1/425%0/00%36932311513
Team/Coaches134-1--
TOTAL2007730/6744.8%21/4151.2%9/2634.6%8/1457.1%14253918211451-
@Photo credits: FIBA
     

