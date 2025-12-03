Ο ΠΑΟΚ ήταν σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Αρτούρας Γκουντάιτις, αλλά η παραμονή του στη Ρίτας Βίλνιους ήταν ένα μάθημα για τη διοίκηση.

Προφανώς και ο Αριστοτέλης Μυστακίδης με την οικονομική του ισχύ, αλλάζει την ιστορία του ΠΑΟΚ, δημιουργώντας μεγάλες προσδοκίες, ωστόσο, η απώλεια του Αρτούρας Γκουντάιτις με το... καλημέρα προκαλεί αντιδράσεις. Ο Λιθουανός σέντερ παρότι είχε συμφωνήσει προφορικά με την ελληνική ομάδα φαίνεται πως εκμεταλλεύτηκε το ενδιαφέρον και πέτυχε καλύτερους οικονομικούς όρους, ώστε να παραμείνει στην Ρίτας Βίλνιους και στην πατρίδα του.

Η διοίκηση του ΠΑΟΚ που χειρίζεται πλέον όλα τα θέματα ενίσχυσης, βρέθηκε προ εκπλήξεων και καλείται πλέον να αλλάξει το κλίμα επιδιώκοντας μια σημαντική μεταγραφή, για να μετριάσει την απογοήτευση.

Ουσιαστικά, στον «δικέφαλο» πήραν ένα μάθημα από την στάση του Γκουντάιτις, να είναι πιο επιφυλακτικοί και πλέον να μην ανοίγουν εύκολα τα χαρτιά τους, αποτρέποντας στο άμεσο μέλλον μια επανάληψη του ίδιου έργου.

Άλλωστε, ότι καλό η λάθος γίνεται αντανακλά και στον Αριστοτέλη Μυστακίδη, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν μπήκε στον ΠΑΟΚ, απλώς και μόνο για να έχει έναν σύλλογο που θα περνάει απαρατήρητος.

Όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα λογικό είναι πλέον στις τάξεις του κόσμου να σκέφτονται πως θα αποκτηθεί κάποιος παίκτης που θα είναι ακόμη καλύτερος του Αρτούρας Γκουντάιτις. Γι’ αυτό και η διοίκηση του ΠΑΟΚ υπό την καθοδήγηση του Νίκου Βεζυρτζή και σε συνεργασία με τον Βασίλη Οικονομίδη και το Νίκο Μπουντούρη θα επιδιώξει την καλύτερη δυνατή επιλογή για την ρακέτα της ομάδας. Παράλληλα, στον ΠΑΟΚ θέλουν να ενισχυθούν και στην περιφέρεια αναζητώντας έναν πόιντ γκαρντ για να υπάρχει καλύτερη ισορροπία.

Σε κάθε περίπτωση ο Γιούρι Ζντοβτς δεν θέλει να κάνει πολλές αλλαγές, ώστε να μην δημιουργηθεί αναστάτωση στο αγωνιστικό τμήμα και σύγχυση ρόλων. Άλλωστε, ο ΠΑΟΚ έχει μια καλή «χημεία» και αυτό μπορεί να διαταραχθεί εάν δεν γίνουν στοχευμένες κινήσεις. Και ο Σλοβένος τεχνικός το ξέρει καλά, γι’ αυτό και δεν πιέζει για την ενίσχυση της ομάδας...

