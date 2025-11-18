Ο Τάι Νίκολς αναλύει την αναμέτρηση του Περιστερίου με την Μπρνο την Τετάρτη (19/11, 19:00) στην Τσεχία για την τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης των ομίλων του FIBA Europe Cup.

Στην Τσεχία βρίσκεται το Περιστέρι όπου την Τετάρτη (19/11, 19:00) θα αναμετρηθεί με την Μπρνο στην «Starez Arena Vodova», για την 6η αγωνιστική (και τελευταία) της πρώτης φάσης του FIBA Europe Cup και θέλει τη νίκη για να βρεθεί μεταξύ των 16 καλύτερων ομάδων της διοργάνωσης.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος και οι παίκτες του ταξίδεψαν το πρωΐ της Τρίτης (18/11) για την Τσεχία και ο Έλληνας τεχνικός περιμένει από τους παίκτες του να δείξουν ένα βελτιωμένο πρόσωπο σε σχέση με την αναμέτρηση του πρωταθλήματος εκτός έδρας με την Καρδίτσα.

«Είναι υπέροχο να επιστρέφω στην Τσεχία (έπαιξε τρία χρόνια), όπου έπαιξα το καλύτερο μπάσκετ στην καριέρα μου ως τώρα. Έχω δεθεί με τους ανθρώπους εκεί και το πρωτάθλημα ήταν πολύ ανταγωνιστικό» υποστήριξε αρχικά ο Τάι Νίκολς, ο οποίος επιστρέφει σε μια χώρα, όπου έπαιξε καλό μπάσκετ και το απόλαυσε.

Όσο για το παιχνίδι με την Μπρνο ο Αμερικανός γκαρντ του Περιστερίου, υποστήριξε: «Η Μπρνο διαθέτει μια πολύ νεανική ομάδα, κάτι που της επιτρέπει να παίζει γρήγορα, με ενέργεια, και στο γήπεδό της είναι πάντα καλύτερη. Πρέπει απλώς να ακολουθήσουμε το πλάνο που έχουν καταρτίσει οι προπονητές για εμάς και αν το κάνουμε αυτό, πιστεύω ότι θα κερδίσουμε τον αγώνα και θα προχωρήσουμε στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης».

