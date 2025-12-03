Η ΚΑΕ Περιστέρι και ο Ερασιτέχνης διοργανώνουν εκδήλωση στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» με το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Μια όμορφη εκδήλωση έχει προγραμματίσει για το απόγευμα της Πέμπτης (4/12, 19:00) η ΚΑΕ Περιστέρι σε συνεννόηση με τον Ερασιτέχνη (ΓΣΠ) η οποία περιλαμβάνει το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου». Εκεί, θα παραβρεθούν μέλη της ανδρικής ομάδας, αλλά και πολλά παιδιά από τα τμήματα υποδομής του Συλλόγου.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ Περιστέρι αναφέρει:



«Η ΚΑΕ Περιστέρι Betsson στο πνεύμα των ημερών γιορτής και χαράς που έρχονται μαζί με όλη την «κυανοκίτρινη» οικογένεια ανάβει το Χριστουγενιάτικο δέντρο της. Το κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» θα γεμίσει από ευχές, χαμόγελα, νιάτα και αγάπη στην εκδήλωση που διοργανώνουν ο Γ.Σ. Περιστερίου και η ΚΑΕ Περιστέρι Betsson.

Θα παρευρεθούν αθλητές της ανδρικής ομάδας, καθώς και παιδιά από όλες τις ακαδημίες του Συλλόγου, από κάθε τμήμα και δραστηριότητα.

Η βραδιά θα περιλαμβάνει δώρα, εκπλήξεις και εδέσματα για τους μικρούς και μεγάλους φίλους του συλλόγου.

Το ραντεβού δίνεται για τις 19:00 την Πέμπτη (4/12) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Αγωνιστικά, συνεχίζεται η προετοιμασία του Περιστερίου για τον αγώνα του Σαββάτου (6/12, 18:15) με το Μαρούσι για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου». Ο Βασίλης Ξανθόπουλος έχει όλους τους παίκτες στη διάθεση του εκτός από τον Κώστα Παπαδάκη που παραμένει εκτός.