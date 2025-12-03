Η ΚΑΕ Περιστερίου δίνει τη δυνατότητα σ' έναν φίλο της ομάδας να πάρει... δωρεάν μαζί του όποιον θέλει στην αναμέτρηση με το Μαρούσι.

Το ερχόμενο Σάββατο (6/12) το Περιστέρι θα φιλοξενήσει το Μαρούσι και η ΚΑΕ των δυτικών προαστίων προχώρησε σε μια καινοτομία!

Συγκεκριμένα όποιος φίλος της ομάδας αγοράσει ένα εισιτήριο, αυτομάτως θα έχει τη δυνατότητα να πάρει μαζί του οποιονδήποτε θέλει.

Η ανακοίνωση του Περιστερίου

«Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση του Περιστερίου Betsson με το Μαρούσι κυκλοφόρησαν και σου δίνουν την ευκαιρία να φέρεις τον «συμπαίκτη» της επιλογής σου ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ!

Πώς παίρνεις την πρόσκληση; Απλά έλα στα εκδοτήρια του γηπέδου την ημέρα του αγώνα, δείξε το ηλεκτρονικό σου εισιτήριο, ή αγόρασε επιτόπου και παρέλαβε τη δωρεάν πρόσκληση για την παρέα σου!

Μην περιμένεις! Πρόλαβε τώρα να κλείσεις τη θέση σου εδώ https://www.ticketmaster.gr/peristeri-betsson-maroysi…και γίνε ο έκτος παίκτης σε κάθε φάση, κάθε στιγμή και κάθε κατοχή!

Διαφορετικά, μπορείς να προμηθευτείς το εισιτήριο μαζί με τη δωρεάν πρόσκληση από τα εκδοτήρια του γηπέδου τα οποία θα είναι ανοιχτά, την Παρασκευή (5/12) από τις 16:00 έως τις 19:00 και το Σάββατο (6/12) από τις 15:15 έως την έναρξη του αγώνα με το Μαρούσι.»