Ο Βασίλης Μουράτος χάρισε ένα αδιανόητο highlight στην αναμέτρηση του Περιστερίου με την Κουτάισι ευστοχώντας σε buzzer beater τρίποντο από τη μία άκρη του γηπέδου στην άλλη.

Το Περιστέρι αντιμετωπίζει στην Tbilisi Arena της Τιφλίδας την ουραγό Κουτάισι, ψάχνοντας την τέταρτη νίκη του σε πέντε αγώνες στο Group E του FIBA Europe Cup.

Η ομάδα των Δυτικών Προαστίων έχει καταφέρει αν χτίσει διψήφιο προβάδισμα από το ημίχρονο της αναμέτρησης και αποκορύφωμα ήταν το αδιανόητο buzzer beater τρίποντο δια χειρός Βασίλη Μουράτου μερικά δέκατα του δευτερολέπτου πριν την ανάπαυλα.

Με 0.3" να απομένουν για να ακουστεί ο ήχος της κόρνας του ημιχρόνου, ο Μουράτος πέταξε την μπάλα από τη μία άκρη του γηπέδου στην άλλη με εκείνη να καταλήγει στο καλάθι χαρίζοντας ένα απίθανο highlight για το 23-48!