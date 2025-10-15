Το Περιστέρι ανακοίνωσε την κυκλοφορία των εισιτηρίων για τον αγώνα με την Κουτάισι, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup (22/10, 19:30).

Το Περιστέρι υποδέχεται την Κουτάισι για τη δεύτερη αγωνιστική του FIBA Europe Cup (22/10, 19:30) και η ομάδα ανακοίνωσε την κυκλοφορία των εισιτηρίων από τη Δευτέρα 20/10.

Η ομάδα του Ξανθόπουλου πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Μπιλμπάο στην πρώτη αγωνιστική (84-81), πραγματοποιώντας μια τρομερή ανατροπή στο ματς, επιστρέφοντας από το -18.

Οι Περιστεριώτες θέλουν τον κόσμο στο πλευρό τους, για να συνεχίσουν με νίκη, αυτή τη φορά εντός έδρας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα με την Κουτάισι για την 2η αγωνιστική του FIBA Europe Cup που θα διεξαχθεί την προσεχή Τετάρτη (22/10, 19:30) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος και οι παίκτες του περιμένουν τον κόσμο στο πλευρό τους για να διευρύνουν μαζί το αήττητο σερί της ομάδας.

Τα εισιτήρια για το ματς με την Κουτάισι (Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, 19:30) διατίθενται ήδη εδώ: https://www.ticketmaster.gr

Επιπλέον, τα εισιτήρια θα διατίθενται την ερχομένη Δευτέρα (20/10) και Τρίτη (21/10) 17:00 – 20:00 από τα γραφεία του Κλειστού Γυμναστηρίου «Ανδρέας Παπανδρέου» και την Τετάρτη (22/10) από τις 15:30 έως την έναρξη του αγώνα.»