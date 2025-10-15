Το Περιστέρι ξεκίνησε θετικά τη φετινή πορεία του στο FIBA Europe Cup, νικώντας εκτός έδρας τη Μπιλμπάο (84-81), και ο assistant coach, Χριστόφορος Στεφανίδης, μίλησε στο EOK Web Radio για την πρώτη νίκη της ομάδας του.

Ο κόουτς ανέλυσε τους παράγοντες που οδήγησαν στην ολική ανατροπή του ματς από το -18, αναφέρθηκε στο τι ειπώθηκε στα αποδυτήρια στο ημίχρονο και στα σουτ που άλλαξαν την ψυχολογία της ομάδας.

Μίλησε, επίσης, για το mentality που πρέπει να έχει το Περιστέρι, ώστε να συνεχιστεί επιτυχημένα η σεζόν, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Stoiximan GBL.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Στεφανίδης:

Για την ανατροπή από το -18: «Η Μπιλμπάο είναι μια ομάδα που παίζει σε φοβερό ρυθμό, υψηλές ταχύτητες και πολλές κατοχές. Μπαίνουν και βγαίνουν πολλοί παίκτες, δεν καταλαβαίνεις τη διαφορά και ποιος είναι βασικός ή όχι. Παίζουν σε έναν ρυθμό… ισπανικό, με μεγάλες ταχύτητες και αποφάσεις που μπορεί κάποιες φορές να δείχνουν ότι είναι υψηλού ρίσκου αλλά τα υποστηρίζουν και έχουν την ποιότητα να τα βάλουν. Στο 1ο ημίχρονο είχαν τελειώσει με 10/18 τρίποντα. Εμάς το πρώτο μας τρίποντο ήταν ακριβώς στην εκπνοή του ημιχρόνου. Όπως καταλαβαίνετε, η διαφορά των 15 πόντων τότε θα μπορούσε να είχε αυξητικές τάσεις. Στο 3ο δεκάλεπτο η ομάδα ήταν πολύ πιο συμπαγής στην άμυνά της και, παρ’ ότι και σε αυτό το δεκάλεπτο είχαμε 1/7 τρίποντα και η Μπιλμπάο σκόραρε δύο, κατεβάσαμε τη διαφορά στους 8 πόντους. Αυτό έδωσε μια αυτοπεποίθηση έτσι ώστε να μπούμε στην 4η περίοδο από ένα σημείο εκκίνησης πολύ διαφορετικό».

Για το τι είπαν στα αποδυτήρια στο ημίχρονο: «Ο κόουτς πίστευε στην ανατροπή και αυτό το νιώθεις σαν παίκτης. Δεύτερον, τακτικά πριν μιλήσει στους παίκτες συζητήσαμε τι μπορεί να αλλάξει, ψάξαμε λύσεις, προτείναμε όλοι οι συνεργάτες κάτι και το συζητήσαμε. Αλλάξαμε κάποια πράγματα στην τακτική μήπως κατεβάσουμε λίγο τον ρυθμό».

Για το πώς γύρισαν το ματς από το 78-72 και το 10-0 σερί που πραγματοποίησαν τότε: «Η άμυνα εκείνη την ώρα λειτούργησε άψογα. Αυτό σού δίνει μια αυτοπεποίθηση πως, ακόμα κι αν στην επίθεση δε βάλεις ένα μεγάλο σουτ ή δεν εκδηλώσεις κάτι σωστά, αν πίσω δε δέχεσαι πόντους θα έχεις κι άλλες ευκαιρίες. Αφού στην άμυνα εκείνη τη στιγμή ήμασταν στιβαροί, με μεγάλη συνοχή και ήμασταν παρόντες στο κρίσιμο κομμάτι των επιθέσεων της Μπιλμπάο, είχαμε άλλη ψυχολογία επιθετικά. Βάλαμε και τα μεγάλα σουτ που χρειάζονται, ειδικά σε τέτοια γήπεδα και όταν πας να γυρίσεις τέτοια ματς. Οι παίκτες έβγαλαν προσωπικότητα και βάλαμε σουτ τα οποία δεν είχαμε βάλει στον αγώνα έως τότε. Στο τελευταίο δεκάλεπτο είχαμε 6/10 τρίποντα ενώ είχαμε σκοράρει μόνο δύο στα προηγούμενα 30 λεπτά».

Για το αν θεωρεί πως η Μπιλμπάο… υποτίμησε το Περιστέρι στο 2ο ημίχρονο: «Δεν πιστεύω πως υποτίμησαν το παιχνίδι, γιατί ο τρόπος που μπήκαν μέσα έδειξε ότι το είχαν πάρει πολύ σοβαρά. Γενικά η φιλοσοφία τους είναι τέτοια. Στο +18 δεν ξέρω αν είχαν κάποιον εφησυχασμό ή αν ένιωσαν ότι το ματς θα έρθει εύκολα ή δύσκολα. Δε νομίζω ότι είναι αυτό το σκεπτικό της Μπιλμπάο, γιατί έχει πολύ μεγάλο ρόστερ και καλύτερο από πέρυσι. Ήταν περισσότερο πως εμείς προσαρμοστήκαμε στις απαιτήσεις του αγώνα και ήμασταν καλύτεροι στο αμυντικό κομμάτι. Για να τα λέμε και όλα, το ματς πήγε όπως ακριβώς έπρεπε να πάει ώστε στο τέλος να φτάσουμε κοντά στο “διπλό”. Περάσαμε μπροστά για πρώτη φορά στο 78-80 με το τρίποντο του Νίκολς, έμενε κάτι παραπάνω από ένα λεπτό, όποτε η πίεση και το βάρος πήγε στην άλλη πλευρά. Δε μπόρεσαν να βρουν κάποιο καλάθι, εκτός από το τελευταίο. Ουσιατσικά εκεί τούς βάλαμε πάρα πολύ μεγάλη πίεση, βγαίνοντας μπροστά στο σκορ στο τελευταίο λεπτό. Κατά κάποιον τρόπο ήταν το ιδανικό σενάριο για να φύγουμε με τη νίκη».

Για το 2/2 στη φετινή GBL και το 3/3 έως τώρα στη σεζόν: «Αυτά τα τρία έως τώρα παιχνίδια δεν καταλαμβάνουν ούτε καν το 8% της χρονιάς. Είναι πολύ νωρίς για το οτιδήποτε. Εμείς έχουμε κάποια θετικά στοιχεία που τα έχουμε βάλει στο παιχνίδι μας και προέρχονται από το γεγονός πως η ομάδα είναι καινούργια, υπάρχει ενθουσιασμός, πίστη στη δουλειά και πολλή προετοιμασία από πίσω. Ταυτόχρονα, ελλοχεύουν κίνδυνοι στο πώς θα διαχειριστούμε όλοι μαζί τις δύσκολες μέρες, οι οποίες σίγουρα θα έρθουν, σε ένα τέτοιο εγχείρημα έτσι ώστε να ξαναβάλουμε την ομάδα στο ίδιο πλαίσιο. Το ξεκίνημα στην GBL είναι μέχρι στιγμής ιδανικό και ειδικά φέτος που δεν υπάρχει αδύναμη ομάδα στο πρωτάθλημα».

Για το αν τα όσα ακουγόντουσαν από τον κόσμο για τη δυναμικότητα του Περιστερίου στην αρχή της σεζόν λειτουργούν ως κίνητρο για την ομάδα: «Οι σκέψεις που υπήρχαν απ’ όλους για εμάς στην αρχή του πρωταθλήματος λειτουργούν ως… βενζίνη στο κίνητρό μας, στον εγωισμό μας, στην προσπάθειά μας. Ο κόουτς έχει αυτήν τη φιλοσοφία από τότε που ήταν παίκτης. Πάντα χρησιμοποιούσε εποικοδομητικά την κριτική. Το χθεσινό αποτέλεσμα μάς βάζει δυνατά στο παιχνίδι της πρόκρισης, γιατί περνάει ο 1ος και οι καλύτεροι 2οι, οπότε κάθε νίκη και κάθε πόντος θα μετρήσουν. Όπως για να εξαργυρώσουμε τη νίκη επί του Πανιωνίου θέλαμε νίκη επί της Μυκόνου, κάτι που έγινε, έτσι τώρα πρέπει να κερδίσουμε την Κουτάισι την επόμενη αγωνιστική για να κεφαλαιοποιήσουμε το “διπλό” στη Χώρα των Βάσκων».

Για τον αν σκέφτονται κάποια μεταγραφική κίνηση λόγω του τραυματισμού του Κώστα Παπαδάκη: «Ήταν ένα ατυχές συμβάν, από αυτά τα πράγματα που έρχονται στο μπάσκετ. Ευτυχώς το παιδί δεν ήταν για περισσότερους μήνες και δείχνει πως θα επιστρέψει στο διάστημα που έχει ειπωθεί. Είναι μια πολύ σημαντική απώλεια για εμάς, ήταν ένας βασικός παίκτης του rotation. Αυτήν τη στιγμή, βλέποντας και την ομάδα πώς λειτουργεί, δεν υπάρχει τέτοια σκέψη. Βέβαια, δεν είναι δύσκολο για μια ομάδα σαν κι εμάς, με το πρόγραμμα του 1ου γύρου, να δούμε και να σκεφτούμε αν χρειαστεί κάτι ώστε να προσαρμοστούμε. Πρέπει να αξιολογείς την κατάσταση βδομάδα-βδομάδα, μήνα-μήνα. Τώρα το αποτέλεσμα βοηθάει να είμαστε πιο ήρεμοι σε αυτό το κομμάτι».

Για το αν υπάρχει συσπείρωση στον κόσμο του Περιστερίου: «Το κομμάτι της συσπείρωσης παίζει τον ρόλο του. Έχω βρεθεί σε ομάδες με πολύ καλές πορείες και το γήπεδο να είναι… μισοάδειο, αλλά και σε ομάδες που παλεύουν και ξαφνικά να δημιουργείται το αίσθημα της συσπείρωσης. Το δεύτερο κομμάτι είναι προφανώς το καλό ξεκίνημα. Το τρίτο είναι ο κόουτς, η διοίκηση και οι άνθρωποι γύρω, που καταλαβαίνεις πως εκπέμπουν και υγεία, ένα αίσθημα προσπάθειας, υπευθυνότητας σε αυτό που έχουμε, με όποια εφόδια έχουμε. Υπάρχει μια αύρα στο γήπεδο πως ήρθαμε εδώ για να παλέψουμε και να προσπαθήσουμε. Το καταλάβαινες από την πρώτη μέρα αυτό. Με τη Μύκονο μάς “έσπρωξε” ο κόσμος αρκετά, πιστεύουμε θα γίνει το ίδιο με την Κουτάισι, την ΑΕΚ και στα επόμενα παιχνίδια».