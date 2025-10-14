Το Περιστέρι πραγματοποίησε... πριγκιπική ανατροπή απέναντι στην κάτοχο του τίτλου, Μπιλμπάο, επιστρέφοντας από το -18 με τον εξαιρετικό Νίκολς για να πανηγυρίσει τη νίκη στην πρεμιέρα με 81-84.

Πρεμιέρα για το Περιστέρι στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο FIBA Europe Cup, όπου φιλοξενήθκε από την Μπιλμπάο. Οι Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης πανηγύρισαν μία τεράστια ανατροπή στη χώρα των Βάσκων απέναντι στην κάτοχο του τροπαίου, για να μπουν με το... δεξί στην πρεμιέρα.

Ο παράγοντας «Χ» της ομάδας του Βασίλη Ξανθόπουλου δεν ήταν άλλος από τον εξωπραγματικό Τάι Νίκολς που οδήγησε τους Περιστεριώτες στη μάγκικη ανατροπή με 7 δικούς του συνεχόμενους πόντους!

Μπιλμπάο - Περιστέρι: Το ματς

Οι γηπεδούχοι είχαν υπεροχή στο ξεκίνημα της αναμέτρησης ειδικά από την περιφέρεια, όσο το Περιστέρι βασιζόταν στον Καρντένας για να δώσει απαντήσεις (14-15). Με τη βοήθεια του Πέιν το ματς ήρθε σε ισορροπία (16-16), όμως ο Νορμάντας έδωσε το προβάδισμα ασφαλείας στην Μπιλμπάο (23-16). Στο δεύτερο δεκάλεπτο ξέφυγαν με διψήφια διαφορά φτάνοντας μέχρι και το +18 (48-30).

Μετά την ανάπαυλα, ο Καρντένας το πήρε πάνω του κι άρχισε να ροκανίζει για το 53-46. Η Μπιλμπάο διατηρούσε την υπεροχή της, ωστόσο ο Νίκολς έριξε τη διαφορά ξανά σε μονοψήφια επίπεδα πριν το τέταρτο δεκάλεπτο. Εκεί δύο τρίποντα του Σι Τζέι Χάρις ήταν αρκετά για να βάλουν... φωτιά στο ματς (68-63), ενώ μαζί με τον Αμπερκρόμπι μείωσαν στο καλάθι (71-69). Όσο και να προσπαθούσε η Μπιλμπάο να καθαρίσει το ματς, το Περιστέρι «χτυπούσε» από την περιφέρεια για το 78-75. Ο Νίκολς με 7 δικούς του συνεχόμενους πόντους έκανε πράξη την τεράστια ανατροπή του Περιστερίου.

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 48-33, 65-57, 81-84

Ο MVP. .. Τάι Νίκολς με 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

.. Τάι Νίκολς με 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ... Ο Σι Τζέι Χάρις με 18 πόντους και 4 ριμπάουντ μαζί με τον Αλβάρο Καρντένας με 22 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ.

Ο Σι Τζέι Χάρις με 18 πόντους και 4 ριμπάουντ μαζί με τον Αλβάρο Καρντένας με 22 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ. Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Μαργκίρις Νορμάντας με 1 πόντους.

Ο Μαργκίρις Νορμάντας με 1 πόντους. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ.. . Τα 6 τρίποντα του Περιστερίου στο τελευταίο δεκάλεπτο.

. Τα 6 τρίποντα του Περιστερίου στο τελευταίο δεκάλεπτο. ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η αντίδραση της ομάδας του Βασίλη Ξανθόπουλου.

Surne Bilbao Basket FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 2 Margiris Normantas * 24:09 11 4/9 44.44% 2/5 40% 2/4 50% 1/1 100% 0 1 1 2 2 2 1 0 -3 8 3 Harald Frey * 12:48 2 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 2 4 2 0 0 4 1 7 Bingen Errasti 00:06 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 Justin Jaworski 15:57 12 4/11 36.36% 0/2 0% 4/9 44.44% 0/0 0% 1 1 2 0 1 2 0 0 0 10 9 Martin Krampelj * 14:41 3 1/5 20% 0/2 0% 1/3 33.33% 0/0 0% 0 6 6 0 3 1 0 0 11 4 10 Darrun Hilliard * 26:42 17 5/14 35.71% 1/4 25% 4/10 40% 3/5 60% 1 2 3 2 4 3 0 0 -6 13 11 Bassala Bagayoko 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12 Luke Petrasek 25:19 10 3/5 60% 1/2 50% 2/3 66.67% 2/2 100% 0 2 2 5 1 0 1 2 -7 19 13 Melwin Pantzar 27:06 5 2/6 33.33% 1/4 25% 1/2 50% 0/0 0% 0 4 4 6 3 1 0 0 -7 20 14 Amar Sylla 14:15 6 3/4 75% 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 2 1 3 0 1 0 1 1 -1 10 15 Aleix Font 13:15 5 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 2/2 100% 1 3 4 2 1 1 1 0 3 8 32 Tryggvi Hlinason * 25:41 10 3/4 75% 3/4 75% 0/0 0% 4/4 100% 2 2 4 0 0 1 2 0 -2 14 Team/Coaches 2 3 5 0 1 TOTAL 200 81 27/64 42.19% 12/28 42.86% 15/36 41.67% 12/14 85.71% 9 25 34 19 20 14 6 3