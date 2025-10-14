Πρεμιέρα για το Περιστέρι στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο FIBA Europe Cup, όπου φιλοξενήθκε από την Μπιλμπάο. Οι Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης πανηγύρισαν μία τεράστια ανατροπή στη χώρα των Βάσκων απέναντι στην κάτοχο του τροπαίου, για να μπουν με το... δεξί στην πρεμιέρα.
Ο παράγοντας «Χ» της ομάδας του Βασίλη Ξανθόπουλου δεν ήταν άλλος από τον εξωπραγματικό Τάι Νίκολς που οδήγησε τους Περιστεριώτες στη μάγκικη ανατροπή με 7 δικούς του συνεχόμενους πόντους!
Μπιλμπάο - Περιστέρι: Το ματς
Οι γηπεδούχοι είχαν υπεροχή στο ξεκίνημα της αναμέτρησης ειδικά από την περιφέρεια, όσο το Περιστέρι βασιζόταν στον Καρντένας για να δώσει απαντήσεις (14-15). Με τη βοήθεια του Πέιν το ματς ήρθε σε ισορροπία (16-16), όμως ο Νορμάντας έδωσε το προβάδισμα ασφαλείας στην Μπιλμπάο (23-16). Στο δεύτερο δεκάλεπτο ξέφυγαν με διψήφια διαφορά φτάνοντας μέχρι και το +18 (48-30).
Μετά την ανάπαυλα, ο Καρντένας το πήρε πάνω του κι άρχισε να ροκανίζει για το 53-46. Η Μπιλμπάο διατηρούσε την υπεροχή της, ωστόσο ο Νίκολς έριξε τη διαφορά ξανά σε μονοψήφια επίπεδα πριν το τέταρτο δεκάλεπτο. Εκεί δύο τρίποντα του Σι Τζέι Χάρις ήταν αρκετά για να βάλουν... φωτιά στο ματς (68-63), ενώ μαζί με τον Αμπερκρόμπι μείωσαν στο καλάθι (71-69). Όσο και να προσπαθούσε η Μπιλμπάο να καθαρίσει το ματς, το Περιστέρι «χτυπούσε» από την περιφέρεια για το 78-75. Ο Νίκολς με 7 δικούς του συνεχόμενους πόντους έκανε πράξη την τεράστια ανατροπή του Περιστερίου.
Τα δεκάλεπτα: 23-16, 48-33, 65-57, 81-84
- Ο MVP... Τάι Νίκολς με 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
- ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ... Ο Σι Τζέι Χάρις με 18 πόντους και 4 ριμπάουντ μαζί με τον Αλβάρο Καρντένας με 22 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ.
- Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Μαργκίρις Νορμάντας με 1 πόντους.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 6 τρίποντα του Περιστερίου στο τελευταίο δεκάλεπτο.
- ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η αντίδραση της ομάδας του Βασίλη Ξανθόπουλου.
|Surne Bilbao Basket
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|2
|Margiris Normantas *
|24:09
|11
|4/9
|44.44%
|2/5
|40%
|2/4
|50%
|1/1
|100%
|0
|1
|1
|2
|2
|2
|1
|0
|-3
|8
|3
|Harald Frey *
|12:48
|2
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|2
|4
|2
|0
|0
|4
|1
|7
|Bingen Errasti
|00:06
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|8
|Justin Jaworski
|15:57
|12
|4/11
|36.36%
|0/2
|0%
|4/9
|44.44%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|1
|2
|0
|0
|0
|10
|9
|Martin Krampelj *
|14:41
|3
|1/5
|20%
|0/2
|0%
|1/3
|33.33%
|0/0
|0%
|0
|6
|6
|0
|3
|1
|0
|0
|11
|4
|10
|Darrun Hilliard *
|26:42
|17
|5/14
|35.71%
|1/4
|25%
|4/10
|40%
|3/5
|60%
|1
|2
|3
|2
|4
|3
|0
|0
|-6
|13
|11
|Bassala Bagayoko
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|12
|Luke Petrasek
|25:19
|10
|3/5
|60%
|1/2
|50%
|2/3
|66.67%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|5
|1
|0
|1
|2
|-7
|19
|13
|Melwin Pantzar
|27:06
|5
|2/6
|33.33%
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|6
|3
|1
|0
|0
|-7
|20
|14
|Amar Sylla
|14:15
|6
|3/4
|75%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|0
|1
|0
|1
|1
|-1
|10
|15
|Aleix Font
|13:15
|5
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|1/4
|25%
|2/2
|100%
|1
|3
|4
|2
|1
|1
|1
|0
|3
|8
|32
|Tryggvi Hlinason *
|25:41
|10
|3/4
|75%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|4/4
|100%
|2
|2
|4
|0
|0
|1
|2
|0
|-2
|14
|Team/Coaches
|2
|3
|5
|0
|1
|TOTAL
|200
|81
|27/64
|42.19%
|12/28
|42.86%
|15/36
|41.67%
|12/14
|85.71%
|9
|25
|34
|19
|20
|14
|6
|3
|Peristeri BC
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Ty Nichols
|24:51
|21
|7/19
|36.84%
|5/10
|50%
|2/9
|22.22%
|5/5
|100%
|2
|5
|7
|4
|3
|1
|2
|0
|2
|21
|1
|Alvaro Cardenas Torre *
|29:41
|22
|10/15
|66.67%
|8/10
|80%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|2
|0
|3
|1
|1
|6
|22
|2
|Jacob Van Tubbergen *
|33:24
|6
|3/13
|23.08%
|3/11
|27.27%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|6
|2
|8
|2
|4
|2
|1
|0
|11
|5
|3
|Gregory Petrakis
|01:44
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-3
|-1
|4
|Samuel Payne *
|23:08
|8
|3/4
|75%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|1
|1
|2
|0
|3
|1
|2
|4
|11
|14
|5
|Vasilis Mouratos
|09:44
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|3
|2
|0
|0
|-1
|0
|6
|Alexandros Thomakos
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Team/Coaches
|1
|5
|6
|0
|1
|TOTAL
|200
|84
|32/74
|43.24%
|24/49
|48.98%
|8/25
|32%
|12/15
|80%
|17
|26
|43
|12
|20
|10
|7
|5
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Καρδίτσα, Περιστέρι: Το ιστορικό ματς στην Θεσσαλία κόντρα στη Μάλαγα και η ευρωπαϊκή πρεμιέρα για την ομάδα του Ξανθόπουλου
- Βαθμολογία Stoiximan GBL: Η κατάταξη μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
- Περιστέρι - Μύκονος 89-83: Έκανε το «2X2» λυγίζοντας τους αξιόμαχους φιλοξενούμενους