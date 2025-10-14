Μπιλμπάο - Περιστέρι 81-84: Γύρισε από το -18 και έκλεισε το σπίτι των Βάσκων!

Ευτυχία Οικονομίδου

Το Περιστέρι πραγματοποίησε... πριγκιπική ανατροπή απέναντι στην κάτοχο του τίτλου, Μπιλμπάο, επιστρέφοντας από το -18 με τον εξαιρετικό Νίκολς για να πανηγυρίσει τη νίκη στην πρεμιέρα με 81-84.

Πρεμιέρα για το Περιστέρι στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο FIBA Europe Cup, όπου φιλοξενήθκε από την Μπιλμπάο. Οι Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης πανηγύρισαν μία τεράστια ανατροπή στη χώρα των Βάσκων απέναντι στην κάτοχο του τροπαίου, για να μπουν με το... δεξί στην πρεμιέρα.

Ο παράγοντας «Χ» της ομάδας του Βασίλη Ξανθόπουλου δεν ήταν άλλος από τον εξωπραγματικό Τάι Νίκολς που οδήγησε τους Περιστεριώτες στη μάγκικη ανατροπή με 7 δικούς του συνεχόμενους πόντους!

Μπιλμπάο - Περιστέρι: Το ματς

Οι γηπεδούχοι είχαν υπεροχή στο ξεκίνημα της αναμέτρησης ειδικά από την περιφέρεια, όσο το Περιστέρι βασιζόταν στον Καρντένας για να δώσει απαντήσεις (14-15). Με τη βοήθεια του Πέιν το ματς ήρθε σε ισορροπία (16-16), όμως ο Νορμάντας έδωσε το προβάδισμα ασφαλείας στην Μπιλμπάο (23-16). Στο δεύτερο δεκάλεπτο ξέφυγαν με διψήφια διαφορά φτάνοντας μέχρι και το +18 (48-30).

Μετά την ανάπαυλα, ο Καρντένας το πήρε πάνω του κι άρχισε να ροκανίζει για το 53-46. Η Μπιλμπάο διατηρούσε την υπεροχή της, ωστόσο ο Νίκολς έριξε τη διαφορά ξανά σε μονοψήφια επίπεδα πριν το τέταρτο δεκάλεπτο. Εκεί δύο τρίποντα του Σι Τζέι Χάρις ήταν αρκετά για να βάλουν... φωτιά στο ματς (68-63), ενώ μαζί με τον Αμπερκρόμπι μείωσαν στο καλάθι (71-69). Όσο και να προσπαθούσε η Μπιλμπάο να καθαρίσει το ματς, το Περιστέρι «χτυπούσε» από την περιφέρεια για το 78-75. Ο Νίκολς με 7 δικούς του συνεχόμενους πόντους έκανε πράξη την τεράστια ανατροπή του Περιστερίου.

 

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 48-33, 65-57, 81-84

  • Ο MVP... Τάι Νίκολς με 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
  • ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ... Ο Σι Τζέι Χάρις με 18 πόντους και 4 ριμπάουντ μαζί με τον Αλβάρο Καρντένας με 22 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ.
  • Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Μαργκίρις Νορμάντας με 1 πόντους.
  • ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 6 τρίποντα του Περιστερίου στο τελευταίο δεκάλεπτο.
  • ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η αντίδραση της ομάδας του Βασίλη Ξανθόπουλου.

Surne Bilbao BasketFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2Margiris Normantas *24:09114/944.44%2/540%2/450%1/1100%01122210-38
3Harald Frey *12:4821/250%1/1100%0/10%0/00%0002420041
7Bingen Errasti00:0600/00%0/00%0/00%0/00%0000000007
8Justin Jaworski15:57124/1136.36%0/20%4/944.44%0/00%11201200010
9Martin Krampelj *14:4131/520%0/20%1/333.33%0/00%06603100114
10Darrun Hilliard *26:42175/1435.71%1/425%4/1040%3/560%12324300-613
11Bassala Bagayoko00:0000/00%0/00%0/00%0/00%00000000018
12Luke Petrasek25:19103/560%1/250%2/366.67%2/2100%02251012-719
13Melwin Pantzar27:0652/633.33%1/425%1/250%0/00%04463100-720
14Amar Sylla14:1563/475%3/475%0/00%0/00%21301011-110
15Aleix Font13:1551/425%0/00%1/425%2/2100%1342111038
32Tryggvi Hlinason *25:41103/475%3/475%0/00%4/4100%22400120-214
Team/Coaches23501
TOTAL2008127/6442.19%12/2842.86%15/3641.67%12/1485.71%9253419201463

Peristeri BCFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Ty Nichols24:51217/1936.84%5/1050%2/922.22%5/5100%25743120221
1Alvaro Cardenas Torre *29:412210/1566.67%8/1080%2/540%0/00%13420311622
2Jacob Van Tubbergen *33:2463/1323.08%3/1127.27%0/20%0/00%62824210115
3Gregory Petrakis01:4400/10%0/10%0/00%0/00%00000000-3-1
4Samuel Payne *23:0883/475%3/475%0/00%2/2100%112031241114
5Vasilis Mouratos09:4400/00%0/00%0/00%0/00%01113200-10
6Alexandros Thomakos00:0000/00%0/00%0/00%0/00%00000000011
Team/Coaches15601
TOTAL2008432/7443.24%24/4948.98%8/2532%12/1580%17264312201075
@Photo credits: FIBA
     

