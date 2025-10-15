Οι δηλώσεις του Βασίλη Ξανθόπουλου μετά την ανατρεπτική νίκη του Περιστερίου κόντρα στην Μπιλμπάο.

Πρεμιέρα για το Περιστέρι στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο FIBA Europe Cup, όπου φιλοξενήθκε από την Μπιλμπάο. Οι Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης πανηγύρισαν μία τεράστια ανατροπή με 81-84 στη χώρα των Βάσκων απέναντι στην κάτοχο του τροπαίου, για να μπουν με το... δεξί στη διοργάνωση.

Μετά το τέλος του αγώνα στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής του Περιστερίου Βασίλης Ξανθόπουλος, δήλωσε:

«Αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους τους παίκτες, αλλά και τους συνεργάτες μου γιατί προετοιμάσαμε ένα ματς σε δυο ημέρες, καθώς είχαμε ήδη τον αγώνα του ελληνικού πρωταθλήματος. Βέβαια, οι συνεργάτες μου ήταν έτοιμοι για το παιχνίδι αυτό το τελευταίο δεκαήμερο. Αξίζουν πολλά μπράβο στα παιδιά γιατί έδειξαν χαρακτήρα. Πολλές ομάδες σ’ αυτό το γήπεδο όταν χάνουν με 15 πόντους η διαφορά φτάνει στους 25, αλλά εμείς καταφέραμε αντιδράσαμε και κερδίσαμε ένα μεγάλο ματς».

Σε ερώτηση για το αν είναι πλέον φαβορί το Περιστέρι για την πρώτη θέση στον όμιλο μετά τη νίκη επί της Μπιλμπάο, απάντησε: «Εννοείται δεν είμαστε το φαβορί. Ακόμη η Μπιλμπάο είναι το φαβορί. Για να έχει αξία αυτή η νίκη μας πρέπει να κερδίσουμε την Κουταϊσι στην έδρα μας».