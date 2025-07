Αυτά είναι τα group δυναμικότητας ενόψει της νέας σεζόν του FIBA Europe Cup. Στο πρώτο βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, στο δεύτερο το Περιστέρι.

Βρισκόμαστε στα μέσα του καλοκαιριού και σιγά σιγά αρχίζει πλέον η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ανάμεσα στον σχεδιασμό του ρόστερ και την προσμονή, ο ΠΑΟΚ και το Περιστέρι έμαθαν σε ποιο group δυναμικότητας βρίσκονται ενόψει της κλήρωσης του FIBA Europe Cup.

Πιο συγκεκριμένα, ο «δικέφαλος» ως περυσινός φιναλίστ, βρίσκεται στο πρώτο group. Από την πλευρά της, η ομάδα των δυτικών προαστίων βρίσκεται στο δεύτερο, εκεί όπου είναι μεταξύ άλλων ο Κεραυνός και η ΑΕΚ Λάρνακας από την Κύπρο.

Υπενθυμίζουμε ότι η κλήρωση τόσο για τα προκριματικά όσο και για τη φάση των ομίλων, εκεί όπου βρίσκονται ήδη οι δύο ελληνικές ομάδες, θα πραγματοποιηθεί στη Γερμανία. Πιο συγκεκριμένα στο Μόναχο, την Τετάρτη (23/7).

The seeds are now set ahead of the 2025-26 FIBA Europe Cup Regular Season draw on Wednesday, July 23.https://t.co/rKmneLZnbh