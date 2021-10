Απίστευτο: Τρίποντο από την άλλη άκρη του γηπέδου στο Μπατχτσεσεχίρ-Μόρναρ (vid)

Ο Σεάντ Σέχοβιτς της Μόρναρ πέτυχε ένα απίθανο τρίποντο από την άλλη άκρη του γηπέδου στο εντός έδρας ματς της ομάδας του κόντρα στην Μπαχτσεσεχίρ.

Στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης για την 1η αγωνιστική του FIBA Europe Cup ανάμεσα στην γηπεδούχο Μπαχτσεσεχίρ και τη φιλοξενούμενη Μόρναρ, ο 32χρονος Μαυροβούνιος σούτινγκ γκαρντ σκόραρε σουτάρωντας από... το σπίτι του!

Ο Σέχοβιτς μείωσε σε 37-24 και διαμόρφωσε το τελικό σκορ του πρώτου ημιχρόνου, ευστοχώντας σε τρίποντο από τα όρια της ρακέτας της ομάδας του! Δείτε το απίθανο καλάθι:

FROM TAKSİM TO ATAŞEHİR 🤣🤣



Best way to complete first half @MornarBar pic.twitter.com/3cWu7gmJfb