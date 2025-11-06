Μάλμε - Παναθηναϊκός: Τα συγχαρητήρια της ΚΑΕ για το «διπλό»
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε συγχαρητήρια στο ποδοσφαιρικό τμήμα για τη νίκη απέναντι στη Μάλμε.
Ο Παναθηναϊκός με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζούρισιτς και ένα σπουδαίο δεύτερο μέρος νίκησε την Μάλμε με 1-0 και έκανε βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa League.
H «πράσινη» ΚΑΕ με τη σειρά της έστειλε τα συγχαρητήριά της με σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ομάδας.
Congratulations! Keep on going 💪🏼☘️ https://t.co/6q6wlYDyN5— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 6, 2025
@Photo credits: eurokinissi
