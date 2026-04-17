Η υπόκλιση της ΚΑΕ ΑΕΚ σε παίκτες και Νίκολιτς: «ΨΥΧΑΡΕΣ, αξίζατε την πρόκριση»

H KAE AEK έβγαλε το καπέλο στον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του για την κατάθεση ψυχής στον 2ο προημιτελικό του Conference League κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Η ΑΕΚ παρότι πάλεψε και με το παραπάνω κόντρα στην Ράγιο Βαγιεκάνο και κατέθεση την ψυχή της, δεν κατάφερε να πάρει την τεράστια πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League με το τελικό 3-1 να δίνει το εισιτήριο για την συνέχεια στους Ισπανούς.

Η Ένωση προηγήθηκε με 3-0 με δύο γκολ του Ζίνι και το πέναλτι του Μαρίν, όμως οι Ισπανοί βρήκαν το τέρμα που τους χάρισε την πρόκριση. Οι παίκτες της Ράγιο και ο προπονητής της υποκλίθηκαν στους κιτρινόμαυρους μετά το τέλος του, κάτι που έκανε και η ΚΑΕ με ανάρτηση της. Αν η ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο περνούσε, τότε στις 7 Μάη θα έπαιζε 2 ημιτελικούς σε ευρωπαϊκή διοργάνωση σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο.

Η ΚΑΕ έγραψε για την ποδοσφαιρική ομάδα: «ΨΥΧΑΡΕΣ! Αξίζατε την πρόκριση. Υπερήφανοι για εσάς».