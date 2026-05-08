Mπάρτλεϊ στο Gazzetta: «Δεν θα στεναχωρηθώ αν ο αδερφός μου, ο Γκρέι πάρει το MVP»

Ο ηγέτης της ΑΕΚ, Φρανκ Μπάρτλεϊ... φώναξε πως η δουλειά δεν έχει τελειώσει ακόμα για την Ένωση, ενώ στάθηκε και στη μάχη του για το MVP με τον Γκρέι.

Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής, Θοδωρής Σανιδάς

Η ΑΕΚ έκανε μια τεράστια εμφάνιση και καθάρισε τη Μάλαγα με 87-69 κλείνοντας θέση για τον τελικό. Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ για άλλη μια φορά φέτος ήταν ο πρώτος σκόρερ της Ένωσης και σταμάτησε στους 16 πόντους με αρκετά μεγάλα σουτ που έκοψαν τα πόδια των αντιπάλων.

Ο περιφερειακός της Βασίλισσας μετά το τέλος και την πρόκριση μίλησε στο Gazzetta και έδειξε πως ακόμα δεν έχει τελειώσει τη δουλειά η ΑΕΚ γιατί θέλει και την κούπα.

Μίλησε για το τρόπαιο του MVP και τον... αδερφό του, Γκρέι, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στους οπαδούς της ΑΕΚ και τον Ντράγκαν Σάκοτα.

Αρχικά είπε: «Υπέροχη νίκη για τον οργανισμό της. Μας άφησαν εκτός τελικού πέρυσι και κάποια παιδιά ήταν εδώ και πέρυσι και ξέρουν την αίσθηση. Δεν ήμουν εδώ, αλλά καταλαβαίνω την κατάσταση. Περάσαμε στον τελικό, αλλά ο στόχος είναι ο τίτλος. Είμαι χαρούμενος αλλά όχι ικανοποιημένος».

Για το αν θέλει να συνδυάσει κούπα στο BCL με το MVP: «Σίγουρα είναι ένας από τους προσωπικούς μου στόχους. Προσπαθώ να κάνω ότι πρέπει για να οδηγώ την ομάδα σαν ηγέτης. Δεν θα στεναχωρηθώ αν ο αδερφός μου, ο Γκρέι πάρει το MVP. Το αξίζουμε και οι δύο, αλλά το τρόπαιο του BCL είναι πιο σημαντικός

Για τους 21 πόντους της Μάλαγα στο πρώτο ημίχρονο και ποιο ήταν το μυστικό της Ένωσης: «Το να είμαστε συγκεντρωμένοι στην άμυνα. Είχαμε καλές οδηγίες. Έχουν σουτέρ και παίκτες που ανοίγουν χώρους. Παίκτες με μέγεθος. Παίξαμε καλή ομαδική άμυνα. Γκρέι και Φίζελ είχαν τρομερή επίδραση στο ματς. Έπαιξαν σημαντικό ρόλο για εμάς στο δεύτερο ημίχρονο»

Για την ατμόσφαιρα των οπαδών της ΑΕΚ: «Πάντα απολαμβάνω να βλέπω τους οπαδούς της ΑΕΚ. Μας έδωσαν τρομερή ενέργεια, περιμένω κι άλλη το Σάββατο».

Για τον Σάκοτα: «Το έκανε σίγουρο πως θα ήμασταν συγκεντρωμένοι στο ματς. Είμαστε χαρούμενοι, αλλά όχι ικανοποιημένοι. Πρέπει να συνεχίζουμε να είμαστε συγκεντρωμένοι για τον τελικό του Σαββάτου»