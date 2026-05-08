Μπράουν στο Gazzetta: «Απόλαυσα τους φιλάθλους της ΑΕΚ από το πρώτο δευτερόλεπτο, τους είμαι ευγνώμων»

Ο Γκρεγκ Μπράουν μίλησε στο Gazzetta μετά τη μεγάλη πρόκριση επί της Μάλαγα και αποθέωσε τον κόσμο της ΑΕΚ.

Αποστολή στη Μπανταλόνα: Θοδωρής Σανιδάς, Νίκος Καρφής

Μια ΑΕΚ βγαλμένη από το πιο όμορφο όνειρο κόντρα στη Μάλαγα. Η Βασίλισσα ήταν κυρίαρχη κόντρα στους Ανδαλουσιάνους και πέρασε στον τελικό, εκεί όπου θα βρει τη Ρίτας.

Ο Γκρεγκ Μπράουν ήταν απολαυστικός και στις δυο μεριές του παρκέ σε άλλο ένα ματς, βοηθώντας την Ένωση να φτάσει στην πρόκριση. Τελείωσε την αναμέτρηση με 4/4 σουτ, 8 πόντους και 7 ριμπάουντ. Μάλιστα έκανε και το κάρφωμα του ματς. Απογειώθηκε.

Ο... ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας της Βασίλισσας μίλησε στο Gazzetta και έβγαλε το καπέλο στους φιλάθλους της Ένωσης, ενώ στάθηκε και στη χημεία της επίθεσης του συνόλου του Σάκοτα.

Αρχικά είπε: «Κοιτάμε να μπούμε με την ίδια ενέργεια και στον τελικό. Ήμασταν πολύ επιθετικοί στην άμυνα σήμερα. Βρήκαμε ωραία χημεία στην επίθεση που μας... κουβάλησε σε όλο το ματς»

Για τους φιλάθλους της ΑΕΚ: «Απόλαυσα το ματς και τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Ακούγαμε τους φίλους της ΑΕΚ από την αρχή μέχρι το τέλος. Είμαι ευγνώμων σε αυτούς».

Για τον τελικό με τη Ρίτας: «Θα παίξουνε σπουδαία, έχουν τις πιθανότητες τους. είναι πολύ γρήγορη ομάδα και physical. Πρέπει να είμαστε συγκρεντρωμένοι και ομαδικοί. Αν κάνουμε ότι κάναμε σήμερα, θα πάνε όλα καλά»