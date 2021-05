Πρώτο ταξίδι στην covid-19 εποχή!

Να σας πω την αλήθεια, είμαι τόσο συνηθισμένος να φεύγω και… να αφήνω πίσω μου συντρίμμια που τραγουδάει και η Χαρούλα Αλεξίου, που καθώς πλησίαζαν οι μέρες της πρώτης δημοσιογραφικής αποστολής, μετά το φθινόπωρο του 2019 (Παγκόσμιο Κύπελλο στην Κίνα) και την έξαρση της πανδημίας (από την Κίνα όλως τυχαίως), ελάχιστα με απασχολούσε πλέον το μπάχαλο στο οποίο έχει οδηγήσει το μπάσκετ στην Ελλάδα, ο επί 3,5 δεκαετίες «ισχυρός άνδρας» του, Γιώργος Βασιλακόπουλος!

Ίσως γιατί μάλλον θέλει να δει το οικοδόμημα να κατεδαφίζεται και μετά να αποχωρήσει! Θυμάστε το «Ηλία ρίχτο!»; Κάπως έτσι! Δεν είναι, όμως, αυτό το θέμα μας στο σημείωμα που διαβάζετε… Αυτό που στριφογύριζε στο μυαλό μου, όμως, μετρώντας αντίστροφα για το πρώτο ταξίδι εκτός των συνόρων, από τότε που άλλαξε η ζωή μας, είναι το πόσο πολύπλοκη έχει γίνει πλέον η διαδικασία της μετακίνησης ακόμη και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και προσέξτε όχι για τουρισμό, αλλά για επαγγελματικούς λόγους… Γιατί αν νομίζετε ότι ήρθαμε στην Κολωνία, για να φάμε τα λουκάνικά μας, να πιούμε τις μπίρες μας και να δούμε και λίγο μπάσκετ, πλανάστε πλάνην οικτράν! Πολύ απλά γιατί στην πρωτεύουσα των γερμανικών media, δεν υπάρχει café και εστιατόριο ανοιχτά, ούτε για δείγμα!

Και πέραν του ότι δεν προκρίθηκε καμία ελληνική ομάδα, η εντυπωσιακή “Lanxess Arena” θα είναι άδεια από φιλάθλους και η πόλη που φιλοξενεί το 33οFinal 4 της ιστορίας, δεν θα μπει ποτέ στους ρυθμούς που αρμόζουν στην ετήσια μεγαλύτερη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Θα μου πείτε «τι πήγες ρε φίλε; Κάτσε στην “ψωροκώσταινα” και ασχολήσου με την εξυγίανση του αθλήματος, που φαίνεται ότι “καβαλήσει” και το καλοκαίρι». Δεκτές και σεβαστές όλες οι απόψεις των αναγνωστών, ωστόσο, πιστεύω ότι πάντα έρχεται η στιγμή που όλοι μας τραβάμε μία γραμμή και ξαναπαίρνουμε πίσω την ζωή μας.

Για μας τους μπασκετικούς, λοιπόν, το έστω και πρωτόγνωρo αυτό το Final 4 που διοργανώνει εν μέσω τεράστιων δυσκολιών η Euroleague και είναι η αξιέπαινη γι’ αυτό, είναι η αρχή για να τολμήσουμε την σταδιακή επαναφορά στις αγαπημένες μας συνήθειες, στην ζωή που είχαμε πριν ο κορονοϊός εισβάλλει τόσο επιδραστικά στην καθημερινότητά μας.

Για να ταξιδέψεις, «φακελώνεσαι» δέκα φορές πιο πολύ απ’ όσο πριν!

Το ταξίδι από μόνο του πλέον δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση. Πέρα από τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τις δεκάδες μάσκες και τα άφθονα μπουκαλάκια αντισηπτικού που πρέπει να κουβαλάς μαζί σου, κοστίζει και κοντά στα 150 Ευρώ περισσότερο απ’ όσο μέχρι πρότινος. Βλέπετε, είσαι υποχρεωμένος να υποβληθείς σε μοριακό τεστ (PCR), 48 ώρες πριν βγεις από την χώρα και πριν επιστρέψεις (στην Γερμανία είναι αισθητά πιο ακριβά).

Να ήταν μόνο, όμως, μόνο αυτό… Μπες και βγες, πρέπει να συμπληρώσεις την φόρμα PLC (Passenger Locator Card), της οποίας οι προδιαγραφές ποικίλουν ανάλογα με την χώρα από την οποία προέρχεται κάποιος. Για παράδειγμα, οι Ρώσοι και οι Τούρκοι για να μπουν στην Γερμανία, πρέπει πρώτα να περάσουν από κάποιες μέρες καραντίνας και αυτό ήταν ένα από τα πολλά εμπόδια που χρειάστηκε να ξεπεράσουν οι διοργανωτές για να εξυπηρετήσουν τους συναδέλφους που θα έρθουν για το ρεπορτάζ της Εφές και της ΤΣΣΚΑ.

Αν νομίζετε ότι τελειώσαμε, κάνετε λάθος. Όλοι οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι πρέπει να εφοδιασμένοι από ειδική βεβαίωση του εργοδότη τους που περιγράφει την ιδιότητά τους και τον σκοπό του ταξιδιού τους, ενώ ειδικές άδειες έχουν βγει σε όλους μας, τόσο από τον Δήμο της πόλης, όσο και από την διοίκηση του γηπέδου.

Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Κολωνία…

Την μεγάλη κρυάδα, όμως, την «τρως», στις προετοιμασίες. Από την στιγμή που επιβιβαστείς στο αεροπλάνο, όλα γίνονται πιο εύκολα, γιατί πλέον τα αεροσκάφη δεν είναι γεμάτα όπως πριν. Και ειδικότερα επί γερμανικού εδάφους, όλα κυλούν ρολόι. Πότε φτάσαμε στο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Ευρώπης (Φρανκφούρτη), πήραμε τις αποσκευές μας, κατεβήκαμε στον σταθμό του τρένου και πότε φτάσαμε στην Κολωνία, πραγματικά δεν το καταλάβαμε…

Από την πανέμορφη διαδρομή μέσα στην γερμανική ενδοχώρα, διάρκειας 55 λεπτών, με ταχύτατο wifi και καθίσματα με τεράστια άνεση, η μοναδική ενόχληση προήλθε από την τσουχτερή τιμή του εισιτηρίου (66,5 Ευρώ)!

Κατά τα άλλα και τυχεροί είμαστε που καθίσαμε δίπλα σε ζευγάρι Έλληνα με γερμανίδα (την συνόδευε στην 2η “οντισιόν” της στην γερμανική έκδοση του “Ελλάδα έχεις ταλέντο”, τα γυρίσματα του οποίου γίνονται στα κεντρικά studios του RTL) και πιο γρήγορα φτάσαμε στο ξενοδοχείο από τον σχολιαστή Γιάννη Μπουρούση και την δημοσιογραφική ομάδα της NOVA, που θα μεταδώσει τους αγώνες.

Πέφτουν τα κρούσματα, στο όριο να ανοίξουν όλα μετά από 3 μήνες!

Η συμμόρφωση με τα αναγκαία υγειονομικά μέτρα στην Γερμανία, δείχνει κάτι περισσότερο από εντυπωσιακή. Στον δρόμο αλλά και σε κλειστούς χώρους, δεν συναντάς κάποιον χωρίς μάσκα και ίσως αυτή η πειθαρχία να έχει παίξει ρόλο στην σταδιακή μείωση των κρουσμάτων το τελευταίο 20ήμερο.

Χθες, πάντως, καταγράφηκαν λίγα περισσότερα από 5.000 σε όλη την επικράτεια. Για να ανοίξουν τα εστιατόρια και τα καφέ σε κάθε επαρχία-κρατίδιο πάντως (εν προκειμένω στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία), πρέπει ο συντελεστής της αναλογίας των κρουσμάτων με ένα πληθυσμιακό κριτήριο, να είναι κάτω του 50%. Στην Κολωνία, αυτή τη στιγμή ο συγκεκριμένος συντελεστής βρίσκεται στο 56,3%, επομένως, μέχρι να φύγουμε, θα φάμε μόνο στο ξενοδοχείο και στο γήπεδο!

Κατά τα άλλα, από μία πρώτη μικρή βόλτα με προορισμό την εντυπωσιακή φωτισμένη “Lanxess Arena” που χτίστηκε το 1998 και έχει χωρητικότητα 20.000 θεατών, η 4η μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας και σίγουρα πιο ενδιαφέρουσα και ζωντανή (στην προ covid-19 εποχή) από τις κοντινές Βόννη (25 χλμ), Ντίσελντορφ (30 χλμ.) και Λεβερκούζεν (18 χλμ.), είναι γεμάτη πεζοδρόμους και γειτονιές με πάρα πολλές καφετέριες και ρεστοράν.

Περπατώντας την απόσταση από το γήπεδο έως το ξενοδοχείο (περίπου 5 χλμ.) και διασχίζοντας μία από τις επτά γέφυρες που περνούν πάνω από τον ποταμό Ρήνο, παίρνει κανείς μία πανοραμική γεύση ενός αστικού κέντρου με υψηλό βιοτικό και μορφωτικό επίπεδο (εδώ εδρεύει ένα από τα παλαιότερα πανεπιστήμια της Ευρώπης) και φυσικά μένει εμβρόντητος με τον καθεδρικό ναό, που αποτελεί έναν από τους πλέον διάσημους παγκοσμίως.

Λόγω των κλειστών μαγαζιών, στους δρόμους συναντά κανείς ελάχιστο κόσμο κυρίως νέους που κάνουν μία βόλτα αλλά και όλους όσοι αθλούνται μόνοι τους ή με ποδήλατο. Είναι θλιβερό και φυσικά κατάλοιπο του lock-down ότι η περιρρέουσα ατμόσφαιρα παραπέμπει σε μία πόλη που στα φυσιολογικά της θα σφύζει από ζωή, αλλά για την ώρα ξεχειλίζει βαρεμάρα και μοιραία «κοιμάται».

Ένα Final 4 που δεν θυμίζει με τίποτε τα προηγούμενα!

Δεν ξέρω ποια από τις τέσσερις ομάδες που θα διεκδικήσουν το εφετινό τρόπαιο, θα αποδειχθεί πιο ξύπνια και θα πανηγυρίσει το βράδυ της Κυριακής (30/05), αυτό που διαπιστώνω και μάλιστα πιο έντονα μπαίνοντας για τα καλά στους ρυθμούς του Final 4, είναι ότι η διοργάνωση θα επηρεαστεί αρκετά από την πανδημία.

Η πρώτη επαφή με τις ομάδες, που βρίσκονται εδώ από την Τρίτη (25/05), θα γίνει στην αυριανή (27/05) την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου παικτών και προπονητών, που θα ανοίξει επίσημα την αυλαία του μπασκετικού τριημέρου και θα χωριστεί στα δύο ανά ημιτελικά, ενδεχομένως για να μειωθεί o συγχρωτισμός.

Προσοχή, όμως, λόγω των υγειονομικών μέτρων, τίποτε δεν θα θυμίζει τα 22 προηγούμενα που αξιώθηκα να παρακολουθήσω από κοντά (από το 1993 και μετά). Ούτε one on one συνεντεύξεις με τους παίκτες, ούτε πρόσβαση στην μικτή ζώνη, περιορισμένος αριθμός συναδέλφων στις συνεντεύξεις Τύπου θα χωριστεί σε δύο ανά ημιτελικό και στο μεσοδιάστημα θα γίνει απολύμανση και απαγόρευση μετακίνησης στην διάρκεια του ματς.

Τουλάχιστον, οι βία δέκα Έλληνες απεσταλμένοι δημοσιογράφοι, θα δούμε μπάσκετ υψηλού επιπέδου, θα αναπολήσουμε μεγάλες ελληνικές στιγμές του παρελθόντος και ως συνήθως, στις μεταξύ μας συζητήσεις, θα κάνουμε όνειρα για το επόμενο Final 4 με ελληνικό ενδιαφέρον… Να είστε σίγουροι ότι θα είναι καλύτερα από την «επιθεώρηση» της ΕΟΚ, τις μάχες στα Πρωτοδικεία και τον «χαρτοπόλεμο» με τον υφυπουργό Αθλητισμού.

