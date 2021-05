Ρεάλ Μαδρίτης: Σε συζητήσεις με τον Γιαμπουσέλε (pic & vid)

Ο 25χρονος Γάλλος φόργουορντ ήταν εκ των διακριθέντων της Βιλερμπάν στη φετινή EuroLeague, έχοντας 11 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ μ.ό. σε 25:07 συμμετοχής.

Στο παρελθόν έχει δηλώσει πως προτεραιότητα για τον ίδιο είναι η επιστροφή του στο ΝΒΑ όπου αγωνίστηκε τη διετία 2017-19 με τη φανέλα των Σέλτικς ωστόσο σύμφωνα με τον Λιθουανό δημοσιογράφο Ντονάτας Ούρμπονας, βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Εφόσον, λοιπόν δεν κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι για να παίξει στο ΝΒΑ, αναμένεται να υπογράψει στη «Βασίλισσα».

Guerschon Yabusele is in advanced talks with Real Madrid, per sources. Hearing that Yabusele is weighing his NBA options. But from what I've heard, if it's not the NBA, then he'll likely go to Madrid.

