«Σε προχωρημένες συζητήσεις με Γιοκουμπάιτις η Μπαρτσελόνα» (pic)

Η Μπαρτσελόνα θα διεκδικήσει το τρόπαιο της Euroleague, αφού πήρε την πρόκριση για το Final 4, όμως αυτό δεν σημαίνει πως δεν κοιτά μακροπρόθεσμα.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ντονάτας Ουρμπόνας, οι Καταλανοί βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις, με τον παίκτη να μην έχει πάρει ακόμα την τελική του απόφαση.

Πάντως αναμένεται να αντικαταστήσει τον Λεάντρο Μπολμάρο αυτό το καλοκαίρι στην περιφέρεια της Μπαρτσελόνα. Υπάρχει και buyout στο συμβόλαιο του με την ομάδα του Κάουνας.

Ο 21χρονος Λιθουανός αποτελεί μία από τις... αποκαλύψεις της σεζόν στη Euroleague και μετρά 7 πόντους, 2.5 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ σε 31 ματς στη διοργάνωση με τη Ζαλγκίρις. Σουτάρει με 38% τρίποντα και 48% εντός πεδιάς.

Αν δεν χαλάσει κάτι στις συζητήσεις των 2 πλευρών, θα παίξει και πάλι υπό τις οδηγίες του Σάρας Γιασικεβίτσιους, αφού οι 2 τους είχαν συνυπάρξει και στη λιθουανική ομάδα. Ο Σάρας τον πίστεψε και του έδωσε τις πρώτες παραστάσεις με τη Ζαλγκίρις, με τον παίκτη να κάνει ντεμπούτο στη Euroleague τη σεζόν 2018-19.

Barcelona is in advanced talks with Rokas Jokubaitis, few sources confirmed. Hearing that Jokubaitis still hasn't made up his mind yet, although some sources claim that he's expected to replace Leandro Bolmaro this summer. There is a buyout clause in his contract with Zalgiris.

