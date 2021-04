Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού, ο οποίος είχε λάβει το βραβείο και στην 30ή αγωνιστική, έκανε σχεδόν τα πάντα στο παρκέ του ΣΕΦ, στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Χίμκι. Ο Βεζένκοφ μέτρησε 20 πόντους (6/8 διπ., 1/3 τριπ., 5/6 βολές), 11 ριμπάουντ, 1 ασίστ και ranking 31 σε 30 λεπτά!

Αυτό είναι το δεύτερο σχετικό βραβείο που κατακτά στα έξι χρόνια που αγωνίζεται στη EuroLeague.

The MVP Of The Week...

A STRONG display from Sasha Vezenkov! pic.twitter.com/y0beDaHGEW

