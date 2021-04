ΤΣΣΚΑ Μόσχας: Εκτός ο Χάκετ με χτύπημα στον ώμο! (pic)

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας «κλείδωσε» την δεύτερη θέση στην κατάταξη της κανονικής διάρκειας της EuroLeague και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στα playoffs. Μόνο που οι Ρώσοι δεν γνωρίζουν αν στις 20 Απριλίου, που ξεκινούν τα playoffs, θα έχουν στη διάθεσή τους τον Ντάνιελ Χάκετ.

Ο Ιταλός guard τραυματίστηκε στον δεξί ώμο στη νίκη της ΤΣΣΚΑ επί της Βιλερμπάν και σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση θα απουσιάσει από τα επόμενα παιχνίδια. Η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά.

Ήδη η ΤΣΣΚΑ έχει χάσει τον Νίκολα Μιλουτίνοφ με τραυματισμό, ενώ ο Μάικ Τζέιμς αποχώρησε λόγω απανωτών πειθαρχικών παραπτωμάτων.

Dani Hackett to miss upcoming games

An examination at the GMS Clinic revealed a contusion of the right shoulder. The player will not be able to take part in the next games of the Army Men, his condition will be assessed by the team’s doctors on a daily basis.#CSKAbasket pic.twitter.com/OoiKcRH1RW

— CSKA Moscow (@cskabasket) April 9, 2021