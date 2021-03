H EuroLeague θυμήθηκε τον τελικό Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (vid)

Πριν από τέσσερα χρόνια, στο «Sinan Erdem Dome», είχε διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός της EuroLeague όπου η Φενέρ είχε νικήσει τον Ολυμπιακό με 80-64 με αποτέλεσμα να κατακτήσει το ένα και μοναδικό τρόπαιο στην ιστορία της.

Με αφορμή το ματς στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, η EuroLeague έκανε ένα μικρό flash back σ' εκείνο το παιχνίδι όπου είχαν λάμψει οι Μπογκντάνοβιτς (17π.) και Κάλινιτς (17π.) για λογαριασμό της Φενέρ, ενώ καλύτερος του Ολυμπιακού ήταν ο Κεμ Μπιρτς (14π.)

Run it back

Let's take a look back at the 2017 Championship game

Tonight @olympiacosbc and @FBBasketbol go head-to-head pic.twitter.com/c3LNfSIMqO

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 26, 2021