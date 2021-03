Τους καλύτερους πασέρ της Euroleague παρουσίασαν οι διοργανωτές. Φυσικά στο TOP 5 βρίσκονται 2 Έλληνες. Ο λόγος για τους Νικ Καλάθη και Κώστα Σλούκα. Συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν στον οργανωτικό τομέα για άλλη μια φορά οι Έλληνες γκαρντ.

Ο γκαρντ των Καταλανών βρίσκεται στη 2η θέση με 212 τελικές πάσες, 5 μακριά από τον Χένρι που είναι πρώτος. Ο παίκτης του Ολυμπιακού είναι 4ος με 179 ασίστ. Στην τρίτη συναντάμε τον Κέβιν Πάνγκος, ενώ την 5άδα κλείνει ο Σβεντ με 171.

Δείτε το video που έφτιαξε η Euroleague

The most HELPFUL players of the season so far pic.twitter.com/s93iytBI92

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 21, 2021