Στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα, ο Σιμόν ήταν εκείνος που πήρε τον ρόλο του δημιουργού και ο Σερτάκ Σανλί αυτόν του «εκτελεστή».

Με μια άψογη συνεργασία, ο Κροάτης γκαρντ έδωσε ασίστ «πάρε κάρφωσε» στον συμπαίκτη του και ο Τούρκος φρόντισε να την εκμεταλλευτεί πλήρως!

Δείτε τη χαρακτηριστική φάση

.@SanliSertac coming in for the FLUSH #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/nVTk12dH1V

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 12, 2021